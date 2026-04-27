En medio del auge de los rituales simples para mejorar el descanso, una práctica comenzó a viralizarse en redes sociales y portales de bienestar: dejar una manzana al lado de la cama antes de dormir. Aunque puede parecer un gesto sin sentido, detrás de esta costumbre hay explicaciones ligadas al Feng Shui y a la forma en que se concibe la energía en el hogar. Según el Feng Shui, disciplina milenaria que analiza cómo los objetos influyen en la energía de los espacios, el dormitorio es un lugar clave porque allí se produce la recuperación física y emocional. La manzana aparece como un símbolo de equilibrio, calma y armonía. Colocarla cerca de la cama se interpreta como una forma de “ordenar” la energía del ambiente durante la noche y favorecer un descanso más profundo. Incluso, dentro de estas creencias, se la considera una especie de amuleto natural que ayudaría a absorber tensiones acumuladas a lo largo del día. Quienes siguen estas prácticas sugieren algunos detalles para potenciar su efecto: En el Feng Shui, cada sector del dormitorio tiene un significado y se busca mantener un equilibrio entre los elementos para no alterar el descanso. Más allá de su valor simbólico, no hay evidencia científica que respalde que una manzana pueda modificar la energía del ambiente o mejorar directamente el sueño. Sin embargo, sí existen factores reales que influyen en el descanso y que coinciden con la lógica de estos rituales: mantener el dormitorio ordenado, evitar estímulos antes de dormir y generar un ambiente tranquilo. De hecho, el Feng Shui también advierte que ciertos objetos o elementos demasiado “activos” pueden interferir con la relajación, ya que el dormitorio debe ser un espacio de calma y estabilidad. Más allá de lo energético, este tipo de prácticas pueden tener un efecto indirecto. Incorporar pequeños rituales antes de dormir ayuda a generar una rutina, algo clave para mejorar la calidad del sueño. En ese sentido, dejar una manzana puede funcionar como una señal mental de que es momento de descansar, similar a leer, meditar o apagar dispositivos electrónicos.