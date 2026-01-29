Decretan un nuevo feriado el 30 de enero y habrá fin de semana largo, ¿a quiénes afecta?

Decretaron un nuevo feriado el próximo lunes 2 de febrero y un grupo de personas contará con un fin de semana largo de tres días consecutivos. Se trata del primer descanso extendido del segundo mes del 2026.

Los argentinos alcanzados por este feriado tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que contarán con un receso adicional de 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas del año calendario.

¿Por qué es feriado el lunes 2 de febrero?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El lunes 2 de febrero será feriado en las localidades de Guamini y Ayacucho, que tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

