Un grupo de personas podrá disfrutar de un nuevo feriado el viernes 30 de enero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de tres días en el cierre del primer mes del año. La medida ya fue confirmada y permitirá un descanso extendido en plena temporada de verano.

Este receso no será a nivel nacional, pero alcanzará a miles de personas que tendrán la posibilidad de hacer una escapada o participar de actividades especiales organizadas por sus municipios.

¿Dónde será feriado el viernes 30 de enero?

El viernes 30 de enero será feriado en las localidades bonaerenses de Florencio Varela y Lobería, en el marco de los aniversarios fundacionales de ambas ciudades.

Gracias a este asueto, los vecinos de estas localidades contarán con un fin de semana largo que se extenderá desde el viernes 30 hasta el domingo 1 de febrero.

¿A quiénes afecta este nuevo feriado?

Por tratarse de un feriado local, el descanso alcanza principalmente al sector público, donde habrá cese de actividades durante toda la jornada del viernes.

En el sector privado, la jornada será no laborable opcional, por lo que dependerá de la decisión de cada empleador otorgar o no el día libre a sus trabajadores.

¿Habrá actividades durante el fin de semana largo?

Durante el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se prevén distintas actividades conmemorativas, entre ellas eventos culturales, propuestas gastronómicas y celebraciones religiosas vinculadas a los aniversarios de las localidades.

Estas iniciativas buscan atraer tanto a vecinos como a visitantes, aprovechando el receso y el movimiento turístico propio de la temporada de verano.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

El último feriado nacional fue el 1° de enero por Año Nuevo. Para el próximo descanso a nivel país habrá que esperar hasta febrero, cuando se celebre el fin de semana largo de Carnaval.

Los feriados con fin de semana largo en 2026 son los siguientes: