Luego del feriado del 9 de julio, que permitió a miles de trabajadores disfrutar de cuatro días de descanso seguidos por el Día de la Independencia y posterior día no laborable, un grupo de argentinos podrán disfrutar de un asueto extra que dará lugar a un nuevo fin de semana largo.

En este contexto, el calendario indica que el feriado del viernes 17 extenderá el descanso a 3 días y miles de personas podrán aprovechar para realizar una escapada, pese al frío, antes del inicio de las vacaciones de invierno.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Miles de habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos bonaerenses, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

Estos partidos conmemorarán su aniversario fundacional el jueves 16 de julio y como se espera que el descanso se mueva al viernes 17, se dará paso a un nuevo fin de semana largo:

Azul

Benito Juárez

Cañuelas

Carlos Casares

Carmen de Areco

Chivilcoy

Dennehy (9 de Julio)

El Socorro (Pergamino)

Facundo Quiroga (9 de Julio)

General Rodríguez

General Villegas

La Violeta (Pergamino)

Representación creada con IA

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el viernes 17?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 18 al domingo 19 julio habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: