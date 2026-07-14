Tras el fin de semana largo de cuatro días por el Día de la Independencia y posterior día no laborable, miles de argentinos se hacen la misma pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado?
En este contexto, el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional da a conocer que falta más de un mes para el próximo descanso nacional.
Cuándo es el próximo feriado en Argentina
El próximo feriado a nivel nacional será el lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda su fallecimiento en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.
El recordado “Padre de la Patria” es homenajeado por su gesta emancipadora al liderar el cruce de los Andes y lograr de independencia de Argentina, Chile y Perú.
De esta manera, sumado al fin de semana tradicional, los argentinos disfrutarán de 3 días consecutivos de descanso.
Calendario de feriados argentinos
El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes fechas de asueto en el año:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.