Tras el fin de semana largo de cuatro días por el Día de la Independencia y posterior día no laborable, miles de argentinos se hacen la misma pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado?

En este contexto, el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional da a conocer que falta más de un mes para el próximo descanso nacional.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

El próximo feriado a nivel nacional será el lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda su fallecimiento en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Montaje EC

El recordado “Padre de la Patria” es homenajeado por su gesta emancipadora al liderar el cruce de los Andes y lograr de independencia de Argentina, Chile y Perú.

De esta manera, sumado al fin de semana tradicional, los argentinos disfrutarán de 3 días consecutivos de descanso.

Calendario de feriados argentinos

El calendario oficial de feriados indica que quedan las siguientes fechas de asueto en el año: