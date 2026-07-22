El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que mantiene en marcha uno de los proyectos de infraestructura médica más ambiciosos de los últimos años. La estrategia contempla la construcción, rehabilitación y rescate de 20 hospitales de segundo y tercer nivel para ampliar la cobertura de los servicios de salud en distintas regiones del país.

De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres, el objetivo es acercar atención médica especializada a millones de derechohabientes mediante hospitales modernos, mejor equipados y con mayor capacidad para responder a la demanda de consultas, cirugías y tratamientos especializados.

El Instituto señaló que cada nuevo hospital contará con infraestructura moderna para incrementar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios. ISSSTE

Cuatro hospitales del ISSSTE ya comenzaron a operar

Como parte del avance del proyecto, el Instituto informó que ya fueron inaugurados cuatro hospitales que actualmente brindan atención médica a la población derechohabiente. Estas nuevas unidades se encuentran en:

Acapulco, Guerrero

Tlajomulco, Jalisco

Torreón, Coahuila

El Calero, Morelos

Con la apertura de estos hospitales, el ISSSTE busca reducir los tiempos de espera, ampliar la disponibilidad de consultas y fortalecer la atención en diversas especialidades médicas.

ISSSTE

Estos son los nueve hospitales que actualmente están en construcción

Además de las unidades ya inauguradas, el Instituto mantiene obras en nueve proyectos considerados estratégicos para fortalecer la red hospitalaria nacional.

Los hospitales que actualmente se encuentran en distintas etapas de construcción son:

Hospital General de Tampico.

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Hospital General de Chetumal.

Clínica Hospital General de Chilpancingo.

Hospital Vasco de Quiroga.

Clínica Hospital de Cherán.

Clínica Geriátrica de Acapulco.

Hospital General de Cancún.

Hospital Dr. Gonzalo Castañeda.

Estas obras forman parte del compromiso del ISSSTE de ampliar la infraestructura médica durante el presente sexenio y ofrecer servicios especializados más cerca de la población.

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Nuevos hospitales con mayor capacidad y tecnología

El Instituto señaló que cada nuevo hospital contará con infraestructura moderna para incrementar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios.

Las nuevas unidades médicas estarán equipadas con:

Consultorios médicos.

Áreas de especialidades.

Quirófanos.

Espacios de hospitalización.

Equipamiento médico de última generación.

En estados como Michoacán, Guerrero y Quintana Roo continúan los trabajos para fortalecer la atención mediante instalaciones más amplias y funcionales que permitan atender a un mayor número de pacientes.

ISSSTE también renovará el equipamiento médico

La modernización no se limita a la construcción de hospitales. El Instituto anunció una inversión superior a 64 millones de pesos para adquirir 915 camillas hidráulicas de traslado radiotransparentes, las cuales serán distribuidas en 116 unidades médicas del país.

Este nuevo equipamiento incorpora tecnología que mejora la seguridad y comodidad de los pacientes durante su traslado, además de facilitar el trabajo del personal médico.

Las camillas podrán utilizarse en áreas como:

Urgencias.

Quirófanos.

Hospitalización.

Servicios de imagenología.

Con estas acciones, el ISSSTE busca fortalecer la infraestructura hospitalaria y renovar el equipamiento médico para ofrecer una atención más eficiente, segura y oportuna a millones de trabajadores, pensionados y sus familias que forman parte de la derechohabiencia del Instituto.