A la hora de comprar un juego de cubiertos, muchas personas se fijan en el diseño, el precio o la cantidad de piezas, pero existe un detalle que puede hacer una diferencia importante: el material del mango.

Plástico, madera y acero inoxidable son algunas de las alternativas más habituales. Cada una tiene características particulares y conocerlas permite elegir mejor según el uso cotidiano, la comodidad y el mantenimiento que requiere.

Cubiertos con mango de acero inoxidable: resistentes y fáciles de mantener

Los cubiertos fabricados completamente en acero inoxidable son una de las opciones más prácticas para el uso diario. El material es resistente, soporta el contacto frecuente con agua y detergente y, al no ser poroso, resulta sencillo de limpiar.

Además, suelen tener una mayor vida útil y pueden ofrecer una sensación más firme y equilibrada al sostenerlos.

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Su principal desventaja puede ser el peso: dependiendo del grosor y diseño, algunos modelos resultan más pesados que los que incorporan mangos de plástico.

Qué ventajas tienen los cubiertos con mango de madera

Los mangos de madera se destacan principalmente por su estética y por ofrecer una sensación más cálida y natural en la mano.

Sin embargo, requieren más cuidados. La madera puede deteriorarse si permanece mucho tiempo expuesta al agua o la humedad, por lo que es importante secarla correctamente y seguir las indicaciones del fabricante . En algunos modelos, además, se recomienda evitar el lavavajillas.

Por eso, son una buena alternativa para quienes priorizan el diseño y la comodidad, pero están dispuestos a dedicarle algo más de mantenimiento.

Mango de plástico: liviano, económico y práctico

Los cubiertos con mango de plástico suelen destacarse por ser livianos y ofrecer una gran variedad de diseños y colores. También pueden resultar una alternativa económica para renovar una vajilla sin hacer una gran inversión.

El punto que hay que controlar es el desgaste. Con el uso, algunos plásticos pueden rayarse, mancharse o perder parte de su apariencia original. Además, no todos los modelos tienen la misma resistencia al calor ni son necesariamente aptos para lavavajillas, por lo que conviene revisar las especificaciones antes de comprarlos.

Entonces, ¿cuál conviene comprar?

La elección depende principalmente del uso que se les dará. Para quienes buscan durabilidad, higiene y poco mantenimiento, los cubiertos completamente de acero inoxidable son generalmente la alternativa más práctica.

La madera puede ser preferible para quienes buscan una estética más natural y un agarre diferente, mientras que el plástico resulta atractivo cuando se prioriza el bajo peso, el precio o el diseño.

En definitiva, no existe un material que sea el mejor para todas las personas. El detalle del mango puede parecer menor, pero termina definiendo buena parte de la comodidad, el mantenimiento y la vida útil del cubierto.