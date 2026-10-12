El huevo es considerado uno de los alimentos con mayor valor nutricional y un aliado fundamental al momento de incorporar proteínas.

Sin embargo, y pese a que es bueno para incorporar en la alimentación cotidiana, es importante tener en cuenta cuáles son las cantidades recomendadas que se pueden consumir a la semana.

Cuántos huevos se pueden consumir a la semana

La Fundación Española del Corazón realizó un estudio en el que destacó no solo las propiedades nutricionales del huevo, sino también cuánto es lo aconsejable para ingerir semanalmente.

En este aspecto, y teniendo en cuenta que el huevo aporta proteínas de alto valor biológico , grasas saludables, vitaminas A, D y del grupo B, y minerales, el organismo detalló que se recomienda consumir de 2 a 3 unidades por semana.

Imagen ilustrativa

No obstante, estas cantidades pueden verse modificadas según las necesidades individuales de cada persona.

Qué valor nutricional tiene el huevo

Un informe elaborado por el Instituto de Estudios del Huevo destacó los valores nutricionales que hay en una ración de 2 huevos, equivalentes a 100 gramos.

En el relevamiento, se destacaron las siguientes proporciones, divididas en macronutrientes y micronutrientes.

Macronutrientes:

12,7 gramos de proteína.

9,7 gramos de grasa.

191 calorías.

1 gramo de azúcares.

Por su parte, destacaron que la yema es la parte más nutritiva y aporta todos los lípidos, mientras que la clara posee proteínas de gran calidad.

Micronutrientes:

Vitamina E

Riboflavina

Niacina

Ácido fólico

Vitamina B12

Biotina

Ácido pantoténico

Fósforo

Hierro

Zinc

Selenio

Colina

Cuáles son las formas más saludables de consumir huevo

El huevo es un alimento nutritivo que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Para aprovechar sus beneficios, es importante priorizar métodos de cocción que requieran poca grasa agregada y combinarlo con otros alimentos saludables, como verduras, cereales integrales y legumbres.

Estas son algunas de las formas más recomendadas de incorporarlo a la alimentación: