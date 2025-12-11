Cuánto sale el pan dulce de la pastelería de Damián Betular y cuál es el ingrediente que lo hacen tan sofisticado

Con la cercanía de Navidad y Año Nuevo, miles de personas buscan opciones de pan dulce gourmet para sorprender en la mesa familiar.

Este año, uno de los productos que más revuelo generó en redes sociales y en el público en general es el pan dulce creado por Damián Betular, que lanzó una versión especial en su pastelería y llamó la atención no solo por su elaboración, sino también por su precio.

Cuánto sale el pan dulce de la pastelería de Damián Betular

El pan dulce de Betular Pâtisserie se vende a $56.000 y puede adquirirse a través del sitio web oficial, con modalidad de retiro Take Away, o de forma presencial en la sucursal ubicada en Mercedes 3900, Villa Devoto.

Asimismo, y a pesar de su valor elevado, en comparación con otros pan dulces, la demanda fue tal que se volvió uno de los productos más comentados de la temporada navideña.

Cómo es el pan dulce de Damián Betular que es furor en redes

La versión creada por Damián Betular se destaca por una preparación poco tradicional: está elaborada a base de cacao, lo que ya lo diferencia de los pan dulces clásicos. Pero además incluye ingredientes premium como avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, logrando un equilibrio entre sabores dulces, cítricos y tostados.

Una de las características más llamativas es su cobertura. En la superficie lleva un craquelin de cacao y avellanas, que aporta una textura crujiente y un acabado visual que lo convierte en un producto de pastelería de alta gama.

Características del pan dulce que vende Damián Betular:

Ingredientes: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semiamargo y craquelin de cacao y avellanas.

Precio: $56.000.

Dónde comprar: en Betular Pâtisserie (Take Away desde la web o en Mercedes 3900, Villa Devoto).

Peso: 750 gramos.

Conservación: entre 18°C y 20°C.

Consumo recomendado: dentro de los 7 días posteriores a la compra.

Además del sabor y la calidad de los ingredientes, parte de su popularidad surge de la figura de Betular, uno de los pasteleros más reconocidos del país, y del interés del público por productos gourmet exclusivos.

La colección navideña completa de Betular Pâtisserie

El pan dulce no es el único lanzamiento de Betular para estas Fiestas. La pastelería también presentó una colección navideña completa, pensada para quienes buscan opciones originales o regalos gastronómicos de alta calidad.

La línea incluye un cascanueces de chocolate, una degustación de nueve petits gateâux, cajas de macarons, grageas de chocolate y tres variedades de turrones navideños elaborados con chocolate.

Todos estos productos mantienen el estilo característico de Damián Betular con presentaciones cuidadas, calidad de materia prima y combinaciones de sabores pensadas para el público gourmet que busca sumar un toque exclusivo a la mesa de Navidad.