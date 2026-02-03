Cuánto gana el personal de la Policía Federal en febrero tras el último aumento Fuente: Archivo

El personal de la Policía Federal Argentina cobra en febrero el mismo salario que percibió durante el mes anterior. Hasta el momento, no hubo una actualización oficial de las escalas salariales, por lo que los haberes se mantienen sin cambios mientras se espera una nueva definición del Gobierno.

Los ingresos de los efectivos de la PFA continúan rigiéndose por la última normativa vigente, de modo tal que para el segundo mes del 2026 no están previstos nuevos incrementos salariales.

¿Cuánto ganan los efectivos de la Policía Federal en febrero?

Actualmente se encuentra vigente la resolución 944 del año 2025. Esta norma fue emitida por el Ministerio de Seguridad y estableció la última escala salarial para el personal de la Policía Federal Argentina.

Los valores fijados en esa resolución alcanzan a las distintas categorías y grados jerárquicos dentro de la fuerza.

En tanto, y mientras no se publique una nueva disposición oficial, esos montos siguen siendo la referencia para el cobro de los salarios en febrero.

Los salarios actuales de la Policía Federal

Comisario General: $ 2.897.608,10

Comisario Mayor: $ 2.634.189,18

Comisario Inspector: $ 2.322.561,26

Comisario: $ 1.852.147,94

Subcomisario: $ 1.516.748,55

Principal: $ 1.271.055,55

Inspector: $ 1.157.355,97

Subinspector: $ 1.052.141,79

Ayudante: $ 956.492,54

Suboficial Mayor: $ 1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $ 1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $ 1.414.202,51

Sargento 1ro.: $ 1.285.638,65

Sargento: $ 1.168.762,41

Cabo 1ro.: $ 1.062.511,28

Cabo: $ 965.919,34

Agente: $ 878.108,49

Aspirante: $ 671.416,69

Cadete 3er Curso: $ 658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $ 630.979,75

Capellán General: $ 1.559.311,83

Capellán Principal: $ 1.187.155,72

Capellán: $ 1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $ 1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $ 1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $ 1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $ 963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $ 929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $ 858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $ 802.423,27

Auxiliar de 1ra: $ 1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $ 998.537,87

Auxiliar de 3ra: $ 945.288,33

Auxiliar de 4ta: $ 883.851,45

Auxiliar de 5ta: $ 808.457,01

Auxiliar de 6ta: $ 768.056,42

Auxiliar de 7ma: $ 735.016,27

Cuánto cobran las empresas por contratar policía adicional en febrero

Además del salario mensual, existe un esquema de pagos para los servicios de policía adicional. Estos valores son abonados por empresas o instituciones que solicitan presencia policial extra para eventos o tareas específicas.

Los montos vigentes en febrero son los siguientes: