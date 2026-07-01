El color amarillento de la grasa de la carne proviene de la alimentación del ganado.

Una de las dudas más grandes a la hora de comprar carne es la coloración de la grasa. Muchos argentinos creen que la amarilla indica mala calidad, carne vieja o un valor nutricional menor. Sin embargo, solo responde a la presencia o ausencia de pigmentos en la dieta del animal .

Cuál es la diferencia entre la grasa amarilla y la grasa blanca

La coloración de la grasa del animal responde a la alimentación del ganado a lo largo de su vida.

Aquellos novillos criados a pastura natural suelen consumir grandes cantidades de carotenoides en campos abiertos. En específico, se acumulan beta-carotenos que le dan un color amarillo a la grasa.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Las vacas que son alimentadas con granos o en los feedlots desarrollan una grasa más blanca.

No existe alguna diferencia nutricional entre los cortes, pero aquellas criadas a pastura suelen tener un gusto más intenso y característico, mientras que las de feedlot presentan un gusto más suave.

Qué carne es mejor para la salud

Si bien no hay ninguna diferencia en el valor nutricional, algunos especialistas pueden considerar a las vacas de pastura natural como mejores.

La grasa amarilla puede contener una mayor proporción de ácidos grasos omega-3 y antioxidantes naturales. En la misma línea, puede aportar más carotenoides y vitamina A, compuestos relacionados con propiedades antioxidantes.