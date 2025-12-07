En esta noticia La importancia del equilibrio en la cultura china

Aunque usamos la palabra “China” todos los días, pocos saben que ese no es el nombre original del país para quienes viven allí. Según explicó un especialista en cultura asiática, el término que conocemos es en realidad un título y no la denominación auténtica.

¿Cómo llaman los chinos a su país?

El verdadero nombre se traduce como “Reino del Centro” o “Reino de la Armonía”. Esta idea no se refiere a un centro egocéntrico, sino a un punto de equilibrio. Para la tradición china, estar en el centro significa alcanzar armonía, tanto en el cuerpo como en la sociedad.

La importancia del equilibrio en la cultura china

La noción de armonía atraviesa toda la filosofía oriental. Influenciada por el confucianismo, el taoísmo y el budismo, la cultura china busca mantener un balance entre las personas, la naturaleza y el orden social.

Por eso, prácticas como la acupuntura o la medicina tradicional se basan en devolver al cuerpo su centro para evitar enfermedades.

Un concepto que va más allá del nombre

El “Reino del Centro” refleja una visión del mundo donde la estabilidad es clave para la salud y la prosperidad. Una sociedad fuera de equilibrio se considera enferma, igual que un organismo desajustado. Esta idea sigue presente en la vida cotidiana y en las costumbres del país asiático.