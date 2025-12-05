Estados Unidos enfrenta un escenario inédito tras la filtración de un documento interno que expone fallas graves en la conducción militar. La preocupación crece porque el error atribuido al Pentágono podría tener repercusiones estratégicas que favorezcan a China en plena disputa por el poder global.

Legisladores fueron informados de inconsistencias operativas y posibles vulneraciones legales, lo que abrió un debate urgente sobre responsabilidad, supervisión civil y riesgos para la estabilidad internacional del país.

¿Cuál fue el error del Pentágono que hizo temblar a Estados Unidos?

Según información divulgada por AP , el Pentágono sabía que había sobrevivientes tras un ataque en septiembre contra una embarcación sospechada de narcotráfico en el Caribe, pero aun así se ejecutó un segundo bombardeo. La administración Trump había afirmado que las 11 personas a bordo murieron en la primera ofensiva.

La agencia señala que aún no está claro quién ordenó la segunda operación. El foco está puesto en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y en el almirante Frank “Mitch” Bradley, quien deberá explicar su rol ante comités legislativos que ya investigan la legalidad de la misión.

Puntos bajo investigación

Falta de transparencia sobre la existencia de sobrevivientes.

Posible violación de leyes de tiempo de paz.

Responsabilidad directa en la cadena de mando.

Aún se desconoce si el secretario de Defensa, Pete Hegseth estaba al tanto de que había sobrevivientes. Foto: Archivo.

¿Por qué este error podría entregar poder global a China?

Expertos advierten que errores operativos así debilitan la autoridad internacional de EE.UU. y ofrecen a China un argumento para avanzar en la disputa geopolítica. La credibilidad militar es un activo clave en la competencia global y cualquier fisura puede alterar alianzas estratégicas.

El caso también sumó tensión tras otro ataque en septiembre que derivó en una denuncia ante organismos de derechos humanos . Para el Congreso, estos episodios exponen fallas estructurales y dejan a EE.UU. vulnerable frente a rivales que buscan ampliar su influencia regional y global.

Lo que deben saber ciudadanos y residentes