Descubrimiento sin precedentes: arqueólogos encuentran asentamiento humano en China con más de 7000 años. Fuente: Shutterstock.

En esta noticia Descubren asentamientos humanos austronesios de hace 7300 años

Un equipo de arqueólogos chinos encontró un asentamiento humano austronesio que data de hace al menos 7300 años en la isla de Pingtan, provincia de Fujian, en el sureste del país.

Los hallazgos se han publicado en la revista científica Quaternary International y revelan la existencia de una cultura que se extendió desde el sur de China hasta el sudeste asiático , según informó el diario China Daily en diciembre de 2023.

Descubren asentamientos humanos austronesios de hace 7300 años

Según la Administración Nacional de Patrimonio Cultural chino, se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo.

Descubren asentamientos humanos austronesios de hace 7300 años. Imagen: archivo.

En este emplazamiento, los arqueólogos encontraron restos de viviendas, herramientas de piedra y objetos de cerámica.

El análisis de huesos humanos encontrados en el sitio de Xiying reveló que los habitantes de este asentamiento estaban estrechamente relacionados genéticamente con otros grupos humanos del sur de China y el sudeste asiático .

Estos hallazgos apoyan la teoría de que los pueblos austronesios, que hoy habitan en Taiwán, Asia, Oceanía y otras regiones, se originaron en el sur de China.

Los arqueólogos chinos también descubrieron otros sitios arqueológicos austronesios en la isla de Pingtan, como el yacimiento de Keqiutou, que data de entre 5000 y 6500 años, y los sitios de Donghuaqiu y Guishan, que datan de entre 3000 y 4200 años.

Estos hallazgos muestran que los pueblos austronesios desarrollaron una cultura sofisticada en la isla de Pingtan, que incluía la agricultura, la cerámica y la construcción de estructuras complejas.

“Estos descubrimientos son de gran importancia para comprender la historia y la cultura de los pueblos austronesios“, dijo oportunamente Guan Qiang, subdirector de la Administración Nacional de Patrimonio Cultural.

“Nos ayudan a entender cómo estos pueblos utilizaron los recursos marítimos y cómo se extendieron por todo el mundo”, añadió Guan.

Los arqueólogos chinos planean seguir investigando los sitios austronesios en la isla de Pingtan y en otras partes del sureste de China.

Fuente: EFE