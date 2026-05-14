China volvió a captar atención global con la apertura de una megainfraestructura ferroviaria que ya es considerada una de las más ambiciosas del planeta. El proyecto fue desarrollado en Chongqing y busca responder al fuerte crecimiento del transporte de pasajeros en una de las regiones urbanas más dinámicas del país. El complejo cuenta con una superficie superior a 1,2 millones de metros cuadrados, una dimensión que lo ubica entre las terminales ferroviarias más grandes construidas hasta ahora. Gracias a su diseño operativo, tiene capacidad para movilizar miles de viajeros cada hora. La nueva terminal, conocida como Chongqing East Railway Station, abrió oficialmente en 2025 luego de varios años de obras e inversiones multimillonarias. Su propuesta arquitectónica combina tecnología avanzada, espacios funcionales y una estética moderna adaptada al paisaje montañoso característico de la zona. Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que duran entre seis y ocho horas. Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje clave del sistema ferroviario chino.