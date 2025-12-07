Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos naciones latinoamericanas están a punto de conquistar la economía global y las coaliciones internacionales para siempre.

En América Latina se está llevando a cabo una transformación silenciosa. Según recientes informes económicos y proyecciones internacionales, Brasil y México podrían emerger como dos de las economías más influyentes del mundo hacia 2030, superando a diversas potencias tradicionales y alterando el equilibrio del poder global.

Potencias que transformarán el orden económico global

Según estudios elaborados por entidades como PwC y Standard Chartered, ambos países latinoamericanos se proyectan para ingresar al top 10 de las economías más grandes del planeta en un plazo de cinco años, medido por el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

El ascenso de Brasil y México no se justifica únicamente por su tamaño y abundancia de recursos naturales, sino también por una transformación productiva y tecnológica sin precedentes, que los posiciona como actores clave en la emergente economía multipolar.

Mientras Estados Unidos, China y Rusia compiten por la hegemonía, América Latina se prepara para reivindicar su lugar en la toma de decisiones a nivel global.

Cuál es el nuevo mapa del poder latinoamericano y su impacto en las alianzas globales

Expertos señalan que el crecimiento simultáneo de Brasil y México generará un reacomodo en las alianzas económicas y políticas internacionales, con repercusiones directas en el comercio, la energía y la diplomacia a nivel global.Brasil fortalece su posición en los BRICS, consolidando su vínculo con China, India y Rusia y proyectando su influencia sobre el sur global.

México, por su parte, aprovecha su integración al bloque norteamericano, pero con una perspectiva cada vez más autónoma, diversificando sus relaciones con Europa y Asia, lo que le otorga una mayor flexibilidad en su política exterior.Ambos países operan como puentes estratégicos entre Oriente y Occidente, un rol que los convierte en actores esenciales en el tablero geopolítico contemporáneo.

Proyecciones del PIB de México y Brasil para 2030

Las cifras son contundentes:

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería sostenible y la expansión tecnológica.

México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía fundamentada en la innovación, la manufactura avanzada y el uso de energías limpias.

Estos valores no solo los posicionarían por encima de diversas economías europeas, sino que también los consolidarían como líderes naturales en el desarrollo de América Latina.