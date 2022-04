COVID: sospechan que una nueva variante podría estar tras misteriosa hepatitis infantil

Una nueva hepatitis aguda y de origen desconocido avanza en Europa y puntualmente, en niños, lo que aceleró las investigaciones médicas para detectar su causa, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que 17 chicos ya tuvieron que ser sometidos a un trasplante de hígado.

El organismo sanitario consignó esta semana un aumento de los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en 11 países , confirmando hasta la fecha 169 contagios y una muerte por esa enfermedad.

De acuerdo con el organismo internacional, la enfermedad detectada el pasado 5 de abril en Reino Unido, afecta a niños en el rango etario de entre 6 y 16 años.

Hasta el momento no se sabe con certeza cuál es el origen de la enfermedad, pero según explicó Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología, en un artículo del portal The Conversation, los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos.

En cambio, sí se han detectado adenovirus en al menos 74 pacientes. En 18 casos ha sido identificado el adenovirus F 41. En 20 casos ha sido detectado el Sars-CoV-2. Y en 19 casos ha sido detectada coinfección por Sars-CoV-2 y adenovirus.

A pesar de ello, algunos especialistas reconocen que en términos generales es raro que los adenovirus sean la principal causa de hepatitis . Por ello, algunos científicos ahora sospechan que la causa podría ser una nueva y desconocida variante de Covid mutada.

"Creo que el Covid provocó que el sistema inmunitario dañara el hígado en algunos casos, pero otros virus también pueden hacer esto" señaló el profesor Eyal Shteyer, director de la Unidad Pediátrica del Hígado en Shaare Zedek, en diálogo con el portal Health Policy Watch.



Según coinciden los especialistas una posibilidad sobre el origen de la hepatitis es que este sea un nuevo síntoma resultante de la interacción entre los dos virus, el adenovirus y el Covid , que podrían infectar a los niños al mismo tiempo.

Otros, en cambio, como el profesor Shteyer consideran que la hepatitis está siendo causada por un virus totalmente diferente que aún no se ha detectado.

HEPATITIS: COMO ES LA ENFERMEDAD DEL HÍGADO INFLAMADO Y CóMO SE TRANSMITE

Según indica la OMS en su página web, " la hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E". Si bien todas ellas causan enfermedad hepática, se diferencian en aspectos importantes, sobre todo en los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad, la distribución geográfica y los métodos de prevención.

En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral.

Se estima que, en todo el mundo, 325 millones de personas sufren hepatitis B y/o C, y para la mayoría de ellas las pruebas y el tratamiento siguen siendo inaccesibles.

Según el sitio web Department of Health, "en general, la hepatitis se transmite de persona a persona al ponerse en la boca un objeto contaminado con las heces de la persona infectada con el virus de la hepatitis A. Esta forma de transmisión se denomina vía "feco-oral".