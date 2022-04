COVID e inmunidad total: el misterioso factor X genético que explica por qué algunos nunca se contagian

La expansión del Covid-19 por el mundo planteó muchos interrogantes nuevos y obligó a los especialistas a centrar sus estudios en el SARS-CoV-2, desde las nuevas cepas hasta la vacunación contra el virus, todos los aspectos buscan cubrirse.

Entre estos, se cuenta un particular interrogante: los individuos inmunes al coronavirus que, luego de más de dos años de pandemia, todavía no se contagiaron pese a una alta exposición.

Un estudio realizado a mediados del 2021 en el Hospital Royal Free de Londres, en el Reino Unido, es una de las principales evidencias de que esto realmente suele ocurrir: de 36 jóvenes sanos y sin vacunar de entre 18 y 30 años contagiados voluntariamente de forma directa con el SARS-CoV-2, introducido a través de la nariz a través de una sola gota infectada; solo 18 se infectaron .

Este ensayo no solo permite cuestionarse sobre la capacidad de ciertos individuos para infectarse o no, sino también sobre la cantidad necesaria de virus para desarrollar la enfermedad y cómo esto varía en los distintos individuos: mientras que para los 18 infectados una sola gota alcanzó, para la otra mitad no lo hizo.

Pese a que el doctor que ayudó a dirigir la investigación, Andrew Catchpole, dijo que no esperaba que todos se enfermaran, este reconoció que aún se desconoce cuál es el "factor X" que hace que algunos se infecten y otros no lo hagan: "Esa es la gran incógnita que aún no se ha descubierto" , remarcó.

Sin embargo, desde los desarrolladores del estudio sí comprenden que la infección, o la falta de ella, tiene que ver principalmente con una combinación fortuita de múltiples factores.

Son muchos los elementos que pueden causar la enfermedad, entre ellos, la cantidad del virus a la que uno se expone, la genética y la inmunidad natural o adquirida por vacunas: "Todos los factores de los que no somos conscientes que ocurren en nuestros cuerpos y el medio ambiente que afectan todas estas cosas", explicó el especialista.

LA EXPOSICIÓN AL VIRUS y los genes: claves de la investigación

Una de las claves para comprender por qué algunos individuos se infectan mientras que otros no lo hacen es el tiempo y la cantidad de virus al que se expone.

Para el virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, Florian Krammer, la exposición es aún más relevante en el caso de vacunados que igualmente se infectan: "Realmente es solo una cuestión de no exponerse en la cantidad suficiente", explica.

Otro de los elementos que los especialistas observan al estudiar cómo varían las chances de infectarse en un individuo u otro son los genes: mientras que ya se demostró que la carga genética puede facilitar el ingreso del virus al cuerpo y generar una enfermedad más grave, ahora los científicos estudian el peso de este elemento sobre la inmunidad ante el SARS-CoV-2.

En esta línea se inserta el doctor András Spaan, microbiólogo de la Universidad Rockefeller en la ciudad de Nueva York, quién estudia a individuos que podrían ser naturalmente inmunes, lo que califica de "súper, súper raro".

El especialista aún está realizando su análisis sobre 700 voluntarios, a quienes se les analiza su ADN y sus experiencias con el Covid-19. "Al estudiar cómo funciona la genética humana contra la COVID, puede haber evidencia para nuevas terapias", destacó.

Así, aún se estudian los factores que permiten que ciertos individuos no se infecten o que ataquen con tal rapidez al virus que este no llega a multiplicarse por el cuerpo. Mientras que también se analiza el rol de las células T del sistema inmunológico.

Por otro lado, también se tiene en cuenta que algunas personas podrían ser menos vulnerables a la infección porque recientemente se infectaron con diferentes virus, por ejemplo, los de la influenza común . Esta y otras infecciones también pueden activar parte del sistema inmunitario, brindando protección a corto plazo contra otros virus, incluido el SARS-CoV-2.

Todos estos puntos que los especialistas aún siguen de cerca hacen que la pregunta sobre si existen individuos completamente inmunes al Covid-19 o no aún se mantenga en el misterio, ya que no existen todavía respuestas certeras.