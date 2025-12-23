Abre una nueva cadena de supermercados que le competirá fuerte a las principales empresas del sector

Inaugurarán un nuevo shopping en Buenos Aires que será un polo de atracción tanto para residentes como para turistas. El nuevo espacio será uno de los más emblemáticos de la provincia, con hasta 51 locales y cuatro salas de cine.

El proyecto se llama Paseo del Banco y se está desplegando en un edificio situado entre las calles Pinto y Rodríguez, en la ciudad de Tandil. Uno de los destinos más elegidos para el turismo regional.

Abrirán el shopping más grande de Buenos Aires

Las obras del nuevo shopping se encuentra en su fase inicial, pero se estima que contará con 51 locales, cuatro salas de cine, dos subsuelos y otros lugares pensados para atraer a los visitantes.

Se estima que dicho centro cambie la dinámica del circuito urbano y de las compras en la ciudad. Vale destacar que Tandil siempre se distinguió por atraer muchos turistas por su tradicional gastronomía y paisajes.

Shopping en Tandil

En tanto, el nombre Paseo del Banco hace referencia a la historia de su edificio, dado que ahí funcionaba antiguamente el Banco Comercial.

¿Cuándo abrirá el nuevo shopping?

La directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Tandil, Marina Santos, contó que “ a principio de año terminaron de convalidar una última reforma que fue la de los subsuelos ”. “ Las obras arrancaron hace rato, pero con tareas menores de limpieza, readecuación y refuerzo de estructuras ”, explicó.

De acuerdo a lo pronosticado, se espera que las obras por completo concluyan en 24 meses. Allí se podrá disfrutar de todas las instalaciones.