Después de comer, el organismo pone en marcha una serie de procesos para digerir y absorber los alimentos. Según explicó el médico neurólogo Conrado Estol, estos cambios también pueden repercutir sobre el funcionamiento cardiovascular y, en determinadas personas, favorecer la aparición de arritmias.

El especialista destacó el papel que tiene el nervio vago, además de otros factores asociados a las comidas, como el consumo de alcohol, el exceso de cafeína y determinados alimentos ricos en hidratos de carbono de rápida absorción.

Qué pasa con el corazón después de comer

“Cuando comemos, el estómago, el intestino, le roba 40% de sangre al cuerpo. El corazón tiene que empezar a trabajar mucho más para empujar menos sangre para llegar a todos lados y al cerebro, sobre todo para mantenerlo con oxígeno”, explicó Estol al describir cómo cambia la circulación durante la digestión.

“Ese robo del corazón hace que en el corazón puedan ocurrir arritmias”, agregó el especialista.

Según el neurólogo, ante esta redistribución del flujo sanguíneo, el corazón tiene que trabajar más para mantener el aporte de sangre y oxígeno al resto del organismo, incluido el cerebro.

El especialista vinculó estos cambios con la posibilidad de que aparezcan alteraciones del ritmo cardíaco en algunas personas.

El papel del nervio vago

Estol también señaló al nervio vago como uno de los mecanismos que pueden intervenir en las arritmias que aparecen después de comer.

“Se distiende el estómago cuando comés, se estimula y el vago tiene ramitas que van al corazón”, explicó.

El nervio vago forma parte del sistema nervioso autónomo y participa en la regulación de distintas funciones del organismo, entre ellas la actividad cardíaca. Por eso, los cambios que se producen durante la digestión pueden modificar el ritmo del corazón.

Qué pasa con el corazón después de comer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué pueden aparecer arritmias después de comer

De acuerdo con la explicación de Estol, una persona puede encontrarse en reposo, incluso durante la noche, y presentar una alteración del ritmo cardíaco.

Entre las arritmias mencionadas por el especialista se encuentra la fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco que puede aumentar el riesgo de formación de coágulos y, en determinadas circunstancias, de accidente cerebrovascular (ACV).

“La fibrilación auricular es una de las principales causas de ACV en el mundo”, sostuvo.

Por qué pueden aparecer arritmias después de comer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alcohol, cafeína y comidas con muchos hidratos: qué pueden provocar

El neurólogo también hizo hincapié en otros factores que pueden aparecer alrededor de una comida y favorecer las arritmias.

Uno de ellos es el alcohol. Según explicó, puede contribuir a la deshidratación y favorecer alteraciones del ritmo cardíaco. En este contexto mencionó el denominado “corazón del fin de semana”, expresión utilizada para describir episodios de fibrilación auricular asociados al consumo excesivo de alcohol.

La cafeína en cantidades excesivas también fue señalada como otro posible factor.

A su vez, Estol explicó que una comida con una gran cantidad de hidratos de carbono de rápida absorción puede generar cambios metabólicos rápidos: “Pico de insulina, pico de azúcar, pico de adrenalina, arritmias”, resumió.

Por eso, la aparición de una arritmia después de comer no necesariamente responde a una única causa, sino que puede estar relacionada con diferentes mecanismos y factores presentes en ese momento.