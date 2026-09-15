Mantener el corazón saludable es uno de los objetivos primordiales de la actividad física. Entre las diversas alternativas existentes, los expertos en salud subrayan que la natación se erige como uno de los ejercicios más integrales para fortalecer el sistema cardiovascular y optimizar la circulación.

Según la Cleveland Clinic, la natación representa un entrenamiento aeróbico que permite ejercitar todo el cuerpo simultáneamente, proporcionando beneficios directos para el corazón, los pulmones y los músculos, además de ser una actividad de bajo impacto.

A diferencia de otros deportes que implican mayor exigencia para las articulaciones, el ejercicio en el agua combina resistencia y flotabilidad, lo que disminuye el desgaste corporal, al tiempo que se mantiene activo el sistema cardiovascular.

Natación: razones por las cuales refuerza y resguarda la salud cardíaca

Los expertos señalan que la natación constituye una forma de ejercicio cardiovascular, lo cual implica que contribuye al fortalecimiento del corazón y a la mejora de su desempeño.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, la práctica regular de la natación puede acarrear múltiples efectos beneficiosos para la salud del corazón, entre los que se incluyen:

Mejorar los niveles de colesterol

Reducir la presión arterial

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Además, investigaciones referidas por los expertos sugieren que las personas que realizan natación tienen un 41% menor riesgo de fallecer a causa de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con aquellos que no se dedican a esta actividad.

Asimismo, el ejercicio acuático puede ser una alternativa apropiada para individuos que se encuentran en proceso de recuperación de ciertas afecciones cardíacas, siempre y cuando se realice bajo supervisión médica.

La natación es un ejercicio con grandes beneficios para el corazón.

Cómo puede mejorar la circulación y reforzar la salud integral del cuerpo

Otro de los grandes beneficios de la natación es su impacto en la circulación sanguínea. Al activar todo el cuerpo en contra de la resistencia del agua, los músculos funcionan de manera constante y el corazón se ve obligado a bombear sangre de forma más eficiente.

Este proceso contribuye a:

Mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo

Fortalecer el sistema cardiovascular

Aumentar la capacidad pulmonar

Además, el agua disminuye el impacto sobre las articulaciones, lo que convierte a la natación en una actividad idónea para personas que experimentan dolor articular, sobrepeso o que presentan movilidad reducida.