El Gobierno confirmó un nuevo bono extraordinario para septiembre destinado a jubilados y pensionados.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y contempla un refuerzo de hasta $70.000 .

El beneficio se pagará junto con las prestaciones correspondientes al noveno mes del año y alcanzará a distintos grupos que reciben haberes de ANSES. El monto dependerá del nivel de ingresos de cada beneficiario.

Bono extraordinario: quiénes lo cobran en septiembre

El Decreto 824/2026 establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para septiembre.

La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas de ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben determinadas pensiones no contributivas, entre ellas las de vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

El decreto establece que el bono será liquidado por titular y tendrá carácter no remunerativo. Además, no podrá sufrir descuentos ni computarse para otros conceptos.

Jubilados que cobran la mínima: cuánto recibirán

(foto: archivo)

Quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.

En septiembre, la jubilación mínima quedará en $428.591,22, por lo que, con el refuerzo extraordinario, el ingreso llegará a $498.591,22.

En cambio, quienes cobren un haber superior a la mínima recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto máximo.

¿Cuándo se paga el bono de ANSES?

El refuerzo será abonado durante septiembre de 2026, junto con los haberes previsionales correspondientes a ese mes.

Según el calendario informado por ANSES, los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre para quienes cobran la jubilación mínima y continuarán de acuerdo con la terminación del DNI.

Quienes cobren jubilaciones superiores a la mínima tendrán fechas posteriores, también organizadas según la terminación del documento.

Qué dice el Decreto 824/2026 sobre el bono

La normativa establece que el beneficio debe encontrarse vigente durante el mismo mes en que se liquide el bono para poder acceder al pago.

En el caso de las pensiones, todos los copartícipes serán considerados como un único titular a los efectos de determinar el derecho al refuerzo.

De esta manera, el Gobierno oficializó un nuevo refuerzo económico para septiembre que alcanzará a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de ANSES.