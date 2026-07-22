Abelardo de la Espriella confirmó las cuatro ciudades desde donde gobernará

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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer un nuevo detalle sobre la forma en que ejercerá su mandato entre 2026 y 2030. Además de avanzar con la conformación de su gabinete, anunció que la Presidencia tendrá presencia permanente en varias regiones del país y no concentrará toda su actividad en la Casa de Nariño, en Bogotá.

La propuesta, presentada durante una visita a Medellín, hace parte de su estrategia para descentralizar el Gobierno Nacional y mantener una mayor cercanía con las autoridades y los ciudadanos de distintas zonas del territorio.

¿Cuáles serán las ciudades desde donde gobernará Abelardo de la Espriella?

Durante su intervención, el mandatario electo reiteró que Bogotá continuará siendo la sede institucional del Gobierno, aunque aclaró que no será el único lugar desde el que ejercerá sus funciones.

“ Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín ”, afirmó.

Con este esquema, la Presidencia contará con actividad en cuatro ciudades:

Bogotá , como sede principal e institucional del Gobierno Nacional.

Barranquilla , donde funcionará una de las sedes alternas.

Medellín , que también tendrá un despacho presidencial.

Cali, ciudad en la que se instalará otra sede alterna, aunque el lugar aún no ha sido definido.

¿Dónde estarán ubicadas las sedes alternas?

El presidente electo también entregó detalles sobre algunos de los espacios que albergarán estas oficinas.

En Barranquilla, la primera sede alterna funcionará en el Batallón Paraíso del Ejército Nacional, ubicado en el norte de la ciudad.

Para Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso a disposición el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe para que opere el despacho presidencial.

Abelardo de la Espriella confirmó las cuatro ciudades desde donde gobernará Fuente: EFE Ernesto Guzmán

“El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe Uribe. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento y estoy feliz”, manifestó De la Espriella.

En el caso de Cali, el mandatario indicó que la ubicación será anunciada posteriormente.

¿Por qué Abelardo de la Espriella gobernará desde varias ciudades?

Según explicó el presidente electo, la iniciativa busca que el Ejecutivo tenga una presencia más constante en diferentes regiones del país y que las decisiones del Gobierno no se concentren únicamente en Bogotá.

La intención es fortalecer el trabajo con las administraciones locales y mantener un contacto más directo con las necesidades de cada territorio.

Barranquilla tendrá un significado especial dentro de este modelo, ya que es la ciudad donde reside De la Espriella y desde la que pronunció su primer discurso tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

Medellín tendrá un papel central en la estrategia de seguridad

Durante su visita a la capital antioqueña, el presidente electo aseguró que Medellín será uno de los principales puntos de coordinación para las políticas de seguridad de su administración.

En ese sentido, afirmó que desde allí se impulsarán acciones contra las organizaciones criminales y reiteró que su Gobierno priorizará el sometimiento a la justicia.

“ Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser ”, señaló.

Asimismo, insistió en que quienes no acepten acogerse a la justicia enfrentarán la actuación de las autoridades.

¿Bogotá dejará de ser la sede del Gobierno Nacional?

De la Espriella aclaró que la Casa de Nariño seguirá siendo la sede institucional de la Presidencia y que continuará desarrollando parte de su agenda oficial en la capital.

Sin embargo, combinará su trabajo en Bogotá con despachos periódicos desde Barranquilla, Medellín y Cali, como parte de la estrategia de descentralización anunciada por su próximo gobierno.