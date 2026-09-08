Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 años deben realizar el servicio militar: recibirán un salario mínimo.

En Colombia, los hombres entre los 18 años y un día antes de cumplir los 24 deben definir su situación militar. Quienes sean incorporados como soldados bachilleres pueden cumplir un periodo de 12 meses y recibir una bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente.

La medida está regulada por la Ley 1861 de 2017, modificada por la Ley 2384 de 2024, y es aplicada por el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. Sin embargo, la edad no significa que todas las personas sean incorporadas de manera automática: deben cumplir los requisitos, superar las evaluaciones y no estar dentro de una causal de exoneración o aplazamiento.

Quiénes deben prestar el servicio militar en Colombia

El servicio militar obligatorio aplica principalmente a los hombres colombianos mayores de edad. El rango establecido va desde los 18 años hasta el día anterior a cumplir los 24.

Las mujeres también pueden incorporarse dentro de ese rango, pero su participación es voluntaria. Solo podría convertirse en obligatoria si se presentan circunstancias excepcionales y el Gobierno nacional así lo determina.

Para iniciar el proceso, los ciudadanos deben presentarse ante el distrito militar correspondiente o registrarse en los canales habilitados por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. La inscripción permite definir si la persona es apta, si debe prestar el servicio o si puede acceder a otra forma de regularizar su situación militar.

La convocatoria puede incluir cupos para el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. La asignación depende de las necesidades de cada institución y del resultado del proceso de selección.

Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 años deben realizar el servicio militar: recibirán un salario mínimo. Gemini

Cuánto dura el servicio militar obligatorio

La duración depende de la modalidad de incorporación y del nivel educativo del ciudadano. Para los soldados bachilleres, el periodo es de 12 meses.

En el caso de los ciudadanos que no tienen título de bachiller, la duración ordinaria es de 18 meses. Durante ese tiempo pueden acceder a formación laboral productiva y, mediante los convenios correspondientes, completar sus estudios de educación básica o media.

La Ley 2384 de 2024 también permite que quienes cumplen un periodo de 18 meses y obtienen el título de bachiller soliciten el cambio a una modalidad de 12 meses. El trámite depende de las condiciones establecidas por la institución y de la aprobación correspondiente.

Además, una vez terminado el periodo obligatorio, el conscripto puede continuar voluntariamente hasta 12 meses adicionales, con los derechos y beneficios previstos para quienes prestan el servicio.

Cuánto reciben los jóvenes que prestan servicio militar

Desde 2026, los soldados y auxiliares reciben una bonificación mensual equivalente al 100 % del salario mínimo legal mensual vigente. Para este año, el valor informado por el Ejército Nacional es de 1.750.905 pesos mensuales.

La suma tiene carácter de bonificación y no constituye salario laboral. La Ley 2384 estableció un aumento progresivo que pasó por el 50 % y el 70 % del salario mínimo hasta llegar al valor completo.

Además del pago mensual, quienes prestan el servicio reciben otros beneficios:

Atención en salud durante la incorporación.

Alimentación, alojamiento, vestuario y elementos necesarios para el servicio.

Una bonificación adicional del 5 % del salario mínimo para quienes sean nombrados dragoneantes o brigadieres.

Un salario mínimo al momento del licenciamiento para la dotación civil.

Una bonificación final equivalente a 1,5 salarios mínimos, que en 2026 representa 2.626.357 pesos.

Capacitación laboral y técnica mediante el SENA.

Acceso a líneas especiales de crédito del Icetex.

Posibilidad de obtener descuentos y beneficios para ingresar a escuelas de formación militar o policial.

La norma también reconoce el tiempo de servicio militar como experiencia laboral válida. Para acreditar ese periodo, la institución debe expedir un certificado con las funciones y competencias adquiridas.

Requisitos y situaciones que deben tener en cuenta

Los principales requisitos informados por el Ejército Nacional son:

Ser ciudadano colombiano.

Tener entre 18 años y un día antes de cumplir los 24.

Presentarse voluntariamente al proceso de incorporación.

Cumplir las condiciones físicas y psicofísicas exigidas.

Presentar la documentación solicitada.

En el caso de las mujeres, obtener un resultado negativo en la prueba de embarazo requerida para la incorporación.

No todos los ciudadanos que están dentro del rango de edad deben prestar el servicio. La legislación contempla causales de exoneración y aplazamiento relacionadas con situaciones familiares, médicas, educativas, religiosas y judiciales.

Quienes sean citados y no se presenten pueden ser declarados remisos y quedar sujetos a las consecuencias previstas en la ley. Por eso, incluso quienes no vayan a incorporarse deben definir su situación militar dentro del procedimiento establecido.

El Ejército mantiene información sobre las convocatorias, los documentos, las fechas y los puntos de atención en sus canales oficiales. La duración de 12 meses corresponde a los soldados bachilleres, mientras que los no bachilleres pueden cumplir 18 meses, salvo que accedan a la modalidad reducida conforme a la normativa vigente.