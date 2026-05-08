La Dirección Nacional de Migraciones confirmó cuáles son los documentos obligatorios para ingresar y salir de Argentina y advirtió qué ocurrirá con quienes tengan el pasaporte vencido o no presenten los datos correspondientes. Aunque las reglamentaciones varían según la nacionalidad, las autoridades migratorias remarcaron que existen casos en los que el ingreso o egreso puede ser rechazado por falta de documentación vigente. Argentina mantiene acuerdos migratorios con países del MERCOSUR y asociados que permiten el ingreso mediante otros documentos válidos. En estos casos, los viajeros pueden ingresar utilizando DNI vigente, cédula de identidad o documentación habilitada por acuerdos regionales. Según las disposiciones oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, los extranjeros extrazona deberán presentar pasaporte vigente para ingresar o egresar del territorio argentino. En estos casos, un pasaporte vencido puede rechazarle el ingreso, impedir que aborden vuelos internacionales o generarles progremas migratorios al momento de salir del país. Las autoridades explican que toda documentación de viaje debe encontrarse vigente y en buen estado al momento del control fronterizo. Las personas que tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer pueden iniciar el trámite de renovación a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Actualmente existen distintas modalidades de entrega, puede ser por medio de un trámite regular, exprés o resolución inmediata en algunos aeropuertos y centros habilitados. El pasaporte argentino tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores a 18 años y de 5 años, para los menores de edad.