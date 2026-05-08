De acuerdo a lo pactado por la Dirección Nacional de Migraciones, los extranjeros que permanezcan en Argentina por más tiempo del autorizado podrán recibir multas, cargos migratorios y restricciones para volver a ingresar al país. Esta medida alcanza principalmente a turistas extranjeros que ingresan bajo categoría transitoria y no regularizan su situación antes de que venza el permiso de permanencia otorgado al entrar al territorio argentino. La Dirección Nacional de Migraciones establece que cualquier extranjero que exceda el plazo autorizado queda en situación migratoria irregular. La “habilitación de salida” es un trámite obligatorio para quienes permanecieron más tiempo del permitido en el país. El documento tiene una validez de 10 días corridos y debe presentarse al salir de Argentina o de lo contrario no podrán regresar a su lugar de orígen. “Se encuentra establecida en el Decreto 231/ 09 modificado por su similar 475/18. La misma es la que deben abonar todos aquellos extranjeros que su permanencia en el país se encuentre irregular. El procedimiento para su tramitación y pago se establecieron por la Disposición DNM Nº 899/2013″, detallan en la página oficial del Gobierno. Migraciones explica que los extranjeros que ingresan como turistas reciben una autorización de permanencia de hasta tres meses. Esa estadía puede prorrogarse por otros 90 días, pero el trámite debe realizarse antes del vencimiento del permiso original. Si el plazo ya expiró, la residencia transitoria no puede renovarse y la persona deberá tramitar obligatoriamente la habilitación de salida para abandonar el país. Vale destacar que los extranjeros de países por fuera del Mercosur, como es el caso de Estados Unidos o Europa, son los que ingresan a Argentina con la categoría de “turistas” y quedan alcanzados por los plazos migratorios. La normativa oficial indica que si el extranjero abandona Argentina sin cancelar la tasa correspondiente, queda registrada una deuda migratoria pendiente. Hasta que esa deuda no sea abonada, el ciudadano extranjero podría tener impedimentos para volver a ingresar al país. Además, la Ley de Migraciones establece que cuando una persona permanece irregularmente en Argentina y no regulariza su situación, Migraciones puede intimarla a abandonar el territorio nacional e incluso avanzar con procesos de expulsión en determinados casos. Argentina mantiene acuerdos migratorios con países del MERCOSUR y asociados que permiten el ingreso mediante otros documentos válidos. Entre ellos se encuentran ciudadanos de: En estos casos, los viajeros pueden ingresar utilizando DNI vigente, cédula de identidad o documentación habilitada por acuerdos regionales.