La cadena de comida rápida Wendy’s confirmó el cierre permanente de cientos de restaurantes en Estados Unidos como parte de un plan de reorganización comercial. La medida afectará a sucursales consideradas de bajo rendimiento y ya comenzó a aplicarse en distintas regiones del país. La empresa explicó que los cierres forman parte de una estrategia para concentrar operaciones en locales más rentables. Aunque la marca continuará funcionando en miles de ubicaciones, el anuncio generó preocupación entre trabajadores y clientes habituales. Directivos de Wendy’s informaron que la compañía planea cerrar un porcentaje de un solo dígito medio de sus restaurantes en Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones realizadas por medios financieros, la cifra equivale aproximadamente a entre 300 y 360 sucursales. La empresa aclaró que los locales afectados presentan bajo desempeño comercial o problemas operativos persistentes. En varios casos, las sucursales ya comenzaron a bajar sus persianas de manera definitiva. Algunos restaurantes clausurados incluso fueron señalados como “permanently closed” en plataformas digitales y reportes locales. La compañía remarcó que los cierres no son temporales y forman parte de un proceso permanente de reorganización. La cadena explicó que busca fortalecer sus operaciones y mejorar la rentabilidad general del negocio. El plan contempla eliminar restaurantes con bajo rendimiento mientras continúa expandiendo otras ubicaciones consideradas estratégicas. Entre los principales motivos detrás de los cierres aparecen los siguientes: Wendy’s continuará operando miles de restaurantes en Estados Unidos pese al cierre de más de 300 sucursales. La compañía todavía no confirmó el listado completo de locales afectados por la medida.