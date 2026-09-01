Durante septiembre, miles de jóvenes podrán consultar las condiciones para incorporarse al Servicio Militar Voluntario y formar parte del Ejército Argentino, la Armada Argentina o la Fuerza Aérea.

Las incorporaciones no se realizan automáticamente para todos los jóvenes ni implican una convocatoria general obligatoria. Cada fuerza establece sus procesos de inscripción de acuerdo con sus necesidades y publica las condiciones correspondientes.

Quienes quieran postularse deben superar distintas etapas de evaluación antes de ser incorporados.

Qué establece la normativa sobre el estado civil

La Ley 24.429 establece que pueden ingresar al Servicio Militar Voluntario los ciudadanos argentinos que cumplan, entre otras condiciones, con el requisito de ser solteros o solteras.

Cabe recordar que el régimen es voluntario y el ingreso depende de que el interesado se inscriba, cumpla los requisitos y supere el proceso de admisión.

La condición de soltero no impide tener hijos o personas legalmente a cargo, de acuerdo con los requisitos publicados por la Fuerza Aérea Argentina.

Qué edad deben tener los postulantes

La Ley 24.429 establece que pueden ingresar al Servicio Militar Voluntario los ciudadanos argentinos que cumplan, entre otras condiciones, con el requisito de ser solteros o solteras. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La Ley 24.429 establece que los aspirantes deben tener entre 18 y 24 años. El Ejército Argentino también informa que esa edad debe cumplirse al momento de realizar el curso de admisión.

El límite de 28 años se aplica a la permanencia o renovación del compromiso de servicio de quienes ya fueron incorporados.

Según la reglamentación vigente, el personal de Tropa de Voluntarios puede continuar en servicio de acuerdo con las necesidades de la fuerza y las condiciones de desempeño, pero no puede renovar su compromiso una vez que alcanza los 28 años.

Por ese motivo, las personas interesadas deben diferenciar entre la edad para ingresar y el límite previsto para continuar dentro de las Fuerzas Armadas.

Cuáles son los requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario

Además de cumplir con la edad y el estado civil exigidos por la ley, los aspirantes deben reunir otras condiciones:

Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 24 años al momento del curso de admisión.

Ser soltero o soltera .

Contar con los estudios primarios completos .

Presentar la documentación solicitada por la fuerza correspondiente.

No registrar antecedentes penales o policiales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico.

Superar el curso de admisión e instrucción militar.

Los requisitos pueden incluir condiciones adicionales según la fuerza, la especialidad y el proceso de incorporación. Por eso, los interesados deben consultar la convocatoria oficial correspondiente.

Qué reciben quienes ingresan a las Fuerzas Armadas

Quienes superan el proceso de admisión y son incorporados reciben una retribución mensual y beneficios vinculados con la prestación del servicio.

El régimen contempla cobertura sanitaria, obra social, seguro de vida y aportes previsionales.

La reglamentación también prevé mecanismos para que los soldados voluntarios puedan completar la educación secundaria y acceder a capacitaciones y certificaciones de oficios con validez oficial.

El ingreso se realiza por un período inicial determinado y la continuidad depende de las necesidades de la fuerza, el desempeño del voluntario y el cumplimiento de las condiciones reglamentarias.