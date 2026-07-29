A un equipo de primera división le prohibieron usar su estadio por falta de mantenimiento: deberá hacer de local en otro lugar

El Rayo Vallecano se enfrenta a una situación inédita en LaLiga. A menos de dos semanas del inicio de la temporada 2026-27, la Comunidad de Madrid suspendió la concesión del Estadio de Vallecas al club franjirrojo por graves deficiencias de mantenimiento y seguridad.

El equipo de Primera División deberá disputar sus primeros partidos como local en un estadio alternativo. Esta decisión, motivada por una auditoría técnica, ha generado gran impacto entre la afición rayista y pone en evidencia los problemas de infraestructura en algunos estadios históricos del fútbol español.

A un equipo de primera división le prohibieron usar su estadio por falta de mantenimiento: deberá hacer de local en otro lugar Comunidad de Madrid

¿Por qué cerraron el estadio del Rayo Vallecano?

La Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, dictó una orden de extinción de la concesión con medida cautelar de suspensión inmediata. Según la nota de prensa oficial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, una auditoría iniciada en octubre detectó una “situación de obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” por parte del club.

Entre los problemas destacan fallos en sistemas de protección contra incendios, instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencias y aspectos de salubridad (incluido control de legionela). El club no presentó la documentación requerida pese a los plazos y prórrogas concedidos. El consejero Mariano de Paco Serrano subrayó que no se podía “garantizar la seguridad de las personas ni la salubridad”.

¿Cuánto tiempo estará cerrado Vallecas y qué obras se realizarán?

Las obras urgentes comenzaron el miércoles 29 de julio de 2026. Según estimaciones oficiales, los trabajos mínimos para garantizar la seguridad podrían durar entre dos y seis meses. Estas intervenciones no paralizan el proyecto de remodelación integral (valorado en unos 60 millones de euros) que busca ampliar el aforo hasta 18.500 espectadores y modernizar la fachada.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado tres contratos de obra para subsanar las deficiencias más graves de forma inmediata.

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¿Qué estadios tiene disponibles el Rayo Vallecano para hacer de local?

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirmó que el Rayo ya tiene asignado un estadio alternativo para cumplir con las obligaciones de la competición. El club, en coordinación con LaLiga y la RFEF, elegirá la sede definitiva para los primeros partidos de local. Entre las opciones más comentadas por la prensa figura el Estadio de Butarque (Leganés).

Otras posibles alternativas que se han barajado en medios incluyen campos que cumplan los requisitos de Primera División. Tebas aseguró que el Rayo disputará la primera jornada del fin de semana del 14 de agosto sin problemas .

¿Cómo afecta esta situación a la afición y al futuro del club?

Los abonados podrán seguir utilizando sus carnés una vez que el equipo regrese a Vallecas. La Comunidad de Madrid ha manifestado su intención de que el Rayo vuelva al estadio “en el menor tiempo posible”.

Tras las obras urgentes, se tramitará una nueva concesión con requisitos más estrictos. No se descarta que la gestión se abra a una tercera empresa externa.