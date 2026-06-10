La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió que los contribuyentes con deudas tributarias pendientes pueden enfrentar medidas judiciales que incluyan el embargo de cuentas bancarias y otros bienes.

Según explicó el organismo en su sitio oficial, cuando una obligación fiscal no es cancelada en tiempo y forma y el contribuyente no regulariza su situación, el fisco puede avanzar con un juicio de ejecución fiscal para intentar recuperar los montos adeudados.

Qué contribuyentes pueden sufrir el embargo de sus cuentas bancarias

La medida alcanza a personas y empresas que mantienen deudas impositivas, aduaneras o previsionales y que no respondieron a las intimaciones correspondientes.

ARCA señala que, antes de iniciar una acción judicial, el organismo realiza las instancias de reclamo previstas por la normativa. Si el incumplimiento persiste, se emite una boleta de deuda y se presenta una demanda ante la Justicia.

Una vez iniciado el juicio de ejecución fiscal, el juez puede ordenar medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda reclamada.

Cómo funciona el embargo dispuesto por ARCA

De acuerdo con la información oficial, el representante del fisco puede solicitar el embargo de distintos bienes del contribuyente, incluidas las cuentas bancarias.

En esos casos, la entidad financiera debe inmovilizar los fondos alcanzados por la orden judicial hasta cubrir el monto reclamado en el expediente.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

ARCA aclara que la traba de embargo se produce únicamente en el marco de un proceso judicial y no de manera automática por la simple existencia de una deuda.

Qué hacer para evitar un embargo

Los contribuyentes pueden verificar su situación ingresando al Sistema de Cuentas Tributarias con clave fiscal.

Además, el organismo contempla mecanismos para regularizar las obligaciones pendientes, ya sea mediante el pago total de la deuda o a través de planes de facilidades de pago cuando se encuentren disponibles.

La regularización permite avanzar con el levantamiento de las medidas cautelares una vez cumplidos los requisitos establecidos por el organismo y la Justicia.

En qué casos se levanta el embargo

ARCA explica que el embargo puede ser levantado cuando la deuda es cancelada en su totalidad, incluyendo intereses, honorarios y costas judiciales.

También puede ocurrir cuando el contribuyente accede a un plan de pagos aprobado por el organismo y cumple con las condiciones exigidas para su implementación.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado de cumplimiento fiscal y atender cualquier intimación recibida para evitar que la deuda avance hacia la instancia judicial.