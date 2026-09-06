El martes 8 de septiembre será día no laborable en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, según el Decreto N.º 0625-2026.

La medida establece un corte en la actividad a mitad de semana con motivo de la celebración del Día de la Virgen Nuestra Señora del Socorro.

La medida alcanza específicamente a la administración pública local y contempla, además, una invitación a los organismos públicos provinciales y nacionales, así como a las entidades vinculadas con los sectores de la industria y el comercio, para que adhieran al asueto.

Por lo tanto, no se trata de un feriado para todos los trabajadores, sino de una jornada no laborable de alcance local.

Decretan feriado el martes 8 de septiembre

El 8 de septiembre de 2026 será día no laborable para la Administración Pública Local de San Pedro, según lo establecido por un decreto municipal. La medida se debe a la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad.

Así, los empleados municipales contarán con una jornada de descanso durante la semana laboral. La disposición quedó oficializada a través del Decreto 0625-2026, firmado el 27 de agosto de 2026.

El martes 8 de septiembre habrá un día no laborable en San Pedro por la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro. Municipalidad de San Pedro

¿Quiénes no deberán trabajar el 8 de septiembre?

La medida dispuesta por el municipio no establece un feriado obligatorio para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El alcance directo del asueto corresponde a la Administración Pública Municipal de San Pedro .

En el artículo 2°, el decreto invita a los organismos públicos provinciales y nacionales, así como a las entidades vinculadas con la industria y el comercio que desarrollen actividades en el Partido de San Pedro, a adherir a la jornada no laborable.

Esto implica que los empleados del sector privado, organismos provinciales, dependencias nacionales y otras instituciones no quedan incluidos automáticamente en el asueto.

En estos casos, cada trabajador deberá consultar con su empleador o con la institución correspondiente para confirmar si se adhiere a la medida y si habrá actividad normal el 8 de septiembre.

Qué servicios funcionarán durante el asueto en San Pedro

El decreto también contempla la continuidad de los servicios esenciales. En su artículo 3°, la Municipalidad dispone el funcionamiento del servicio de guardias y urgencias.

Así, aunque la administración pública local tendrá asueto el martes 8 de septiembre, se mantendrán las prestaciones necesarias para atender situaciones de urgencia durante la jornada.