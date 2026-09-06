Este lunes es asueto en todo el país y los ciudadanos tendrán un esperado finde XL.

En octubre arranca en todo el país el servicio militar obligatorio para los nacidos en 2008, durará un año y recibirán un salario mínimo

Tras septiembre, un mes sin festivos, los colombianos volverán a disfrutar de un nuevo descanso nacional. El lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza, será nuevamente feriado en todo el país, lo que completará tres días de descanso durante el mes al sumar el sábado, domingo y el lunes festivo.

El festivo de octubre impulsará el turismo interno, los viajes por carretera y la ocupación hotelera en diferentes regiones del país.

¿Qué se celebra el lunes 12 de octubre?

El lunes 12 de octubre será festivo por la conmemoración del Día de la Raza o también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia.

Si bien la fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983, cuando corresponde, puede convertirse en un día festivo trasladable.

De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que irá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

¿Quiénes descansarán durante el feriado del 12 de octubre?

El festivo aplicará para la mayoría de los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana y también para los estudiantes de colegios, universidades e instituciones educativas que suspenden actividades durante la jornada.

No obstante, continuarán operando normalmente sectores esenciales como:

Servicios de salud.

Fuerza Pública.

Transporte.

Atención de emergencias.

Hoteles.

Restaurantes.

Parte del comercio.

Los empleados que deban trabajar durante el festivo tendrán derecho al pago de los recargos establecidos por la ley.

¿Cuáles son los próximos festivos en Colombia después de octubre?

Tras octubre, los próximos feriados serán: