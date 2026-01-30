Confirmado | Por decisión del Gobierno, comenzarán a cobrar la atención médica en los hospitales públicos: quiénes deberán pagar Fuente: GCBA

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con un cambio profundo en el sistema de atención de la salud pública. A partir de una decisión política impulsada por el Gobierno porteño, comenzará a cobrarse la atención médica en hospitales públicos a pacientes extranjeros no residentes.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de un mensaje en su cuenta de X. Allí dejó en claro que se terminó la etapa en la que personas extranjeras podían acceder de manera gratuita al sistema de salud de la Ciudad sin contar con DNI argentino.

La medida marca un giro en la política sanitaria porteña y redefine los criterios de acceso a hospitales y centros de salud, priorizando a los residentes de la Ciudad y a quienes tengan documentación argentina

Prioridad para los porteños en el sistema de salud

Uno de los ejes centrales de la medida es la prioridad para los porteños en el acceso a la atención médica. Por primera vez, los residentes de la Ciudad tendrán preferencia en hospitales públicos, según remarcó el propio jefe de Gobierno.

Asimismo, Jorge Macri expresó que la atención seguirá siendo gratuita para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Qué dijo Jorge Macri sobre el cobro en hospitales públicos

El jefe de Gobierno porteño confirmó la decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde brindó las precisiones sobre el nuevo esquema de atención en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En el posteo, Jorge Macri aseguró que “la época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó”, marcando el fin de un sistema que permitía el acceso sin costo a personas sin documentación argentina.

Además, explicó que “a todos los que no tienen DNI argentino se les cobra”, dejando en claro que el nuevo criterio se aplicará de manera general en los hospitales públicos porteños.

El mandatario también remarcó un cambio histórico en el orden de atención al señalar que “por primera vez en la historia los porteños tienen prioridad”, un punto central de la medida anunciada el pasado miércoles 28 de enero.

Por último, Jorge Macri destacó el trasfondo de la decisión al afirmar que “era cuestión de decisión política”, reforzando la idea de que el cambio responde a una definición de gestión y a una nueva mirada sobre el uso de los recursos públicos en el sistema de salud.