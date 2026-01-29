Amplían el puente más importante de la CABA y conectará a un barrio clave con toda la ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, se está ampliando uno de sus puentes más importantes, que beneficiará a los conductores que vengan desde el conurbano bonaerense y conectará así a un barrio porteño clave.

Se trata de la ampliación del Puente Labruna, la cual representa una de las obras viales más relevantes en la CABA en los últimos años. De esta manera, se construirá un nuevo carril para facilitar el acceso de más autos por la vía.

Amplían el puente más importante de la CABA y conectará a un barrio clave con toda la ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

¿Por qué es necesario ampliar el puente?

El puente actual tiene una capacidad limitada: solo un carril por sentido (uno de ida y uno de vuelta), lo que genera cuellos de botella constantes, especialmente en horas pico y días de eventos en el Monumental.

La obra, ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA) bajo el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad, busca duplicar la capacidad vial, pasando a dos carriles por mano (cuatro en total), lo que agilizará significativamente el tránsito vehicular y mejorará la conectividad entre la ciudad y la zona ribereña.

Este puente, ubicado sobre las autopistas Cantilo y Lugones en la zona de Núñez, conectará de manera más eficiente barrios estratégicos del norte porteño como Belgrano, Núñez y Palermo con áreas clave como Ciudad Universitaria, el estadio de River Plate y el naciente Parque de la Innovación.

¿Cuándo estará terminado el puente Labruna?

La obra completa está planificada para durar alrededor de 24 meses desde su inicio, con estimaciones de habilitación vehicular plena hacia abril de 2026, aproximadamente. Además de lo vial, el proyecto transforma el puente en un verdadero conector urbano:

Pasarela peatonal amplia (eliminando el cruce actual y sumando un paso de 4 metros entre viaductos).

Bicisenda separada.

Áreas de descanso, juegos infantiles, sectores gastronómicos y terrazas verdes.

Los avances de la obra en el puente

Durante fines de enero de 2026, las obras siguen con avances importantes. Justamente, este jueves 29, desde las 22:00 horas y durante 9 horas, se realizará un corte total en la Autopista Cantilo a la altura de Av. Udaondo.

El motivo del cierre es para montar siete vigas de gran porte de 45 toneladas cada una, con 32,50 m de largo, 90 cm de ancho y 1,5 m de alto. Estas estructuras forman parte del nuevo tramo que suma los carriles adicionales y la pasarela peatonal.

Por esta razón, las autoridades planificaron desvíos hasta las 7 a.m. del viernes: