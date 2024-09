Confirmado | No hay clases el 30 de septiembre y afectará a preescolar, primaria y secundaria: los motivos

El próximo lunes 30 de septiembre será feriado y no habrá clases ni actividad para más de 400.000 argentinos. Los bancos tampoco tendrán actividad y habrá un nuevo fin de semana largo para aprovechar por el asueto.

Pese a que esta temporada fue una de las que más frío y precipitaciones registró del último tiempo en Argentina, en este mes se podrá realizar una escapada y aprovechar los primeros días de calor que anticipan la llegada de la primavera. Por eso, este asueto es ideal para quienes buscan viajar. Feriado del 30 de septiembre y nuevo fin de semana largo: ¿por qué no hay clases?



¿Por qué no hay clases el 30 de septiembre?

En este caso, no se trata de un asueto nacional, sino de un beneficio para toda la ciudad de Santa Fe que gozarán de una nueva jornada extraordinaria por " la fiesta de su santo patrono , San Jerónimo".

El lunes 30 de septiembre, los más de 403.000 habitantes de la capital provincial tendrán un feriado y podrán disfrutar de un fin de semana largo, aunque el lunes no habrá clases ni atención bancaria.

¿Quiénes tendrán asueto el 30 de septiembre?

En este contexto, la Ley Provincial 6326 establece: "La suspensión obligatoria de toda actividad en la Administración Pública, Bancos, Seguros y actividades afines en la jurisdicción respectiva, excepto para aquellos servicios que, por su naturaleza, se consideren imprescindibles por afectar al interés público".

En cuanto al comercio e industria, quedará a discreción de los empleadores decidir si se trabaja o no durante el feriado. Al tratarse de un día no laborable, quienes trabajen no están sujetos a recibir pago extra o doble.

Además, durante el fin de semana se realizarán diferentes actividades en conmemoración al santo patrono, con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos donde habrá entretenimientos para jóvenes y adultos.

¿Cuál fue la importancia de San Jerónimo para Santa Fe?

No hay documentos oficiales que indiquen con precisión cuándo y cómo San Jerónimo fue designado patrono de Santa Fe. Se cree que esos datos podrían haberse perdido en actas del Cabildo.

San Jerónimo fue designado patrono de Santa Fe, pero no hay documentos históricos que validen esta decisión

Se cree que la elección se hizo por sorteo, una práctica común en la época, donde se utilizaban cédulas para que el azar decidiera qué santo protegería a la ciudad.

La primera mención sobre la celebración de San Jerónimo data del 16 de septiembre de 1590, según un acta capitular. Para entonces, la ciudad aún no contaba con una iglesia mayor, pero los regidores decidieron organizar la fiesta del santo patrono con diversas actividades. Recién a mitad del siglo XIX, la fiesta se oficializó.

¿Cuál es el próximo fin de semana largo en 2024?

El próximo fin de semana largo a nivel nacional en Argentina será del 11 al 13 de octubre, fecha en la que se conmemorará el " Día del Respeto a la Diversidad Cultural ".

Fines de semana largos restantes de 2024

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: 11 al 13 de octubre



Día de la Soberanía Nacional: 16 al 18 de noviembre

"Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente" , precisa el artículo 6 de la Ley 27.399.



El próximo feriado nacional para todos los argentinos será recién en octubre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

Según indica el calendario de feriados nacionales, el próximo día de descanso en el país será el 12 de octubre, cuando o se celebrará el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Feriados nacionales 2024