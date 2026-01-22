Confirmado: les sacarán el auto y multarán con $ 15 millones a quienes cometan esta infracción de tránsito. Foto: Copilot IA

Los diferentes organismos de tránsito aplican severas multas a conductores que infringen las normas que atentan contra su seguridad y las otras personas. En este caso, hay una infracción que podría llegar a $ 15 millones como sanción y el retiro del auto.

El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, endureció drásticamente los controles de tránsito en zonas sensibles como La Frontera, médanos protegidos, dunas, playas no habilitadas y propiedades privadas.

Confirmado: les sacarán el auto y multarán con $ 15 millones a quienes cometan esta infracción de tránsito. Foto: Infozona

¿Por qué te pueden multar por $ 15 millones y sacar el auto?

A través del Decreto 0104/2026, se implementó un régimen sancionatorio severo en Pinamar para combatir maniobras peligrosas, circulación indebida y daños ambientales que generaron graves accidentes.

Entre las faltas que entran dentro de la medida, se encuentran:

Circular con cuatriciclos, UTV, motos, camionetas 4x4 u otros vehículos motorizados en zonas protegidas o no habilitadas (médanos, dunas forestadas, playas vírgenes).

Realizar maniobras temerarias, picadas o conducción riesgosa que ponga en peligro a terceros.

Ingresar indebidamente a propiedades privadas en la zona de médanos.

Permitir que menores de edad conduzcan cuatriciclos o UTV (responsabilidad de padres o tutores).

¿Cuáles son las sanciones que aplicarán?

La intención del municipio es frenar la inseguridad vial en playas, proteger el ecosistema costero y garantizar un turismo seguro en Pinamar, especialmente tras incidentes que conmocionaron a la opinión pública. Entre las sanciones, destacan: