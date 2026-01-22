En esta noticia
Los diferentes organismos de tránsito aplican severas multas a conductores que infringen las normas que atentan contra su seguridad y las otras personas. En este caso, hay una infracción que podría llegar a $ 15 millones como sanción y el retiro del auto.
El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, endureció drásticamente los controles de tránsito en zonas sensibles como La Frontera, médanos protegidos, dunas, playas no habilitadas y propiedades privadas.
¿Por qué te pueden multar por $ 15 millones y sacar el auto?
A través del Decreto 0104/2026, se implementó un régimen sancionatorio severo en Pinamar para combatir maniobras peligrosas, circulación indebida y daños ambientales que generaron graves accidentes.
Entre las faltas que entran dentro de la medida, se encuentran:
- Circular con cuatriciclos, UTV, motos, camionetas 4x4 u otros vehículos motorizados en zonas protegidas o no habilitadas (médanos, dunas forestadas, playas vírgenes).
- Realizar maniobras temerarias, picadas o conducción riesgosa que ponga en peligro a terceros.
- Ingresar indebidamente a propiedades privadas en la zona de médanos.
- Permitir que menores de edad conduzcan cuatriciclos o UTV (responsabilidad de padres o tutores).
¿Cuáles son las sanciones que aplicarán?
La intención del municipio es frenar la inseguridad vial en playas, proteger el ecosistema costero y garantizar un turismo seguro en Pinamar, especialmente tras incidentes que conmocionaron a la opinión pública. Entre las sanciones, destacan:
- Montos de las multas: oscilan entre 5 millones y 15 millones de pesos argentinos, calculadas en módulos municipales según la gravedad de la falta, el riesgo generado y si hay reincidencia.
- Secuestro preventivo: los agentes municipales retienen y trasladan el vehículo al playón municipal de forma inmediata si se detecta la infracción.
- Costos adicionales para recuperar el rodado: hay que pagar la multa, gastos de acarreo y estadía diaria. Además, puede haber inhabilitación de la licencia de conducir por períodos prolongados.
- Otras consecuencias: si hay un accidente, el infractor debe cubrir gastos médicos, internaciones, traslados sanitarios, reparación de daños ambientales y compensaciones por alteración del paisaje natural. En situaciones graves, se pueden iniciar denuncias penales.