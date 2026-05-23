Una mujer de 69 años que padecía cáncer de páncreas considerado incurable se convirtió en la primera persona en Uruguay en recibir una “muerte digna” gracias a la aplicación de la ley aprobada a finales de octubre de 2025.

El procedimiento se completó ayer, viernes, en el Hospital Policial, en Montevideo donde la mujer llevaba internada unos 10 días. La paciente padecía un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada.

La mujer estaba bajo cuidados paliativos y había decidido dejar de someterse a los tratamientos oncológicos. Según las autoridades sanitarias, la paciente cumplió con todas las pautas previstas en la ley de eutanasia.

En enero pasado, la mujer decidió que se le aplique la eutanasia y en el proceso, según trascendió, la acompañó uno de sus seis hijos.

Shutterstock

La llamada ley de “muerte digna” está permitida en Uruguay para “adultos mentalmente competentes que padecen una enfermedad incurable e irreversible o que se encuentran en fase terminal, y que experimentan un sufrimiento persistente que consideran incompatible con su dignidad”.

El protocolo de eutanasia entró en vigor el 20 de abril con la firma de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente Yamandú Orsi, firmara el decreto reglamentario.

El protocolo también establece a quién se considera “psíquicamente apto: es una persona “capaz de comprender a cabalidad su situación de salud, evaluar todos los tratamientos y alternativas posibles y tomar decisiones conforme a su real saber y entender que puedan afectar su integridad y su vida”.

Otros casos a estudio

Una de las integrantes del colectivo Empatía Uruguay, Florencia Pírez, destacó el “sentido de responsabilidad” y “tranquilidad que existan garantías para las personas que pueden hoy tener una muerte digna” al referirse al primer procedimiento de eutanasia realizado en el país.

Pírez señaló que hay otro paciente que ya hizo la solicitud. “Es una persona que tiene esclerosis múltiple”, quien hizo saber su voluntad de someterse a la eutanasia.

Este caso ya está en proceso de evaluación médica, siguiendo todos los pasos que se indican en el decreto reglamentario, explicó en declaraciones a Canal 10.