Las multas por conducir en estado de embriaguez podrán superar los $42 millones según la gravedad del caso.

Los conductores argentinos deben prestar especial atención a las infracciones que descuentan puntos de la licencia de conducir, ya que acumular faltas puede llevar a perder todo el puntaje disponible y quedar inhabilitado para manejar.

El sistema de scoring nacional asigna 20 puntos iniciales a cada conductor y los descuenta según la gravedad de las infracciones cometidas.

Entre las conductas sancionadas se encuentra una que muchos conductores realizan habitualmente: manejar utilizando auriculares.

¿Cuántos puntos tiene la licencia de conducir en Argentina?

El sistema nacional de scoring comienza con 20 puntos para cada conductor que cuenta con una Licencia Nacional de Conducir.

Cada infracción contemplada por el régimen puede provocar un descuento determinado. Las faltas más graves pueden llegar a consumir una cantidad importante del puntaje disponible, por lo que varias infracciones acumuladas pueden llevar rápidamente al saldo de 0 puntos.

Manejar con auriculares: la infracción que descuenta 5 puntos

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Una de las conductas que puede afectar directamente el puntaje es conducir utilizando auriculares.

El Decreto 242/2022, que reglamenta el régimen de contravenciones de la Ley de Tránsito, establece que conducir utilizando auriculares, sistemas de comunicación manual continua o determinadas pantallas o monitores de video puede ser sancionado con una multa de entre 150 y 500 unidades fijas y el descuento de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Esto significa que un conductor que parte de los 20 puntos puede perder una cuarta parte de su puntaje inicial por esta única infracción.

¿Está prohibido escuchar música mientras se maneja?

La normativa citada no establece una prohibición general de escuchar música dentro del automóvil.

La conducta específicamente contemplada es conducir utilizando auriculares y determinados sistemas de comunicación o reproducción.

El descuento de 5 puntos corresponde a la conducta prevista expresamente por la normativa, como utilizar auriculares mientras se conduce.

¿Qué pasa cuando el conductor llega a 0 puntos?

Llegar a 0 puntos es una situación especialmente grave dentro del sistema de scoring.

La información oficial indica que cuando un conductor pierde por primera vez los 20 puntos queda inhabilitado para conducir durante 60 días. En una segunda ocasión, el período aumenta a 120 días; en la tercera, a 180 días. Posteriormente, los plazos continúan duplicándose.

Por eso, acumular infracciones puede terminar afectando directamente el derecho a manejar, incluso si ninguna de las faltas cometidas individualmente implica una suspensión inmediata.

¿Qué otras infracciones descuentan puntos?

El sistema contempla distintas cantidades de acuerdo con la gravedad de cada infracción.

Entre las conductas que pueden generar descuentos se encuentran circular a contramano, cruzar un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar auriculares, entre muchas otras.

Por ejemplo, la normativa contempla 10 puntos de descuento para determinadas conductas graves, mientras que otras infracciones implican reducciones de 2, 4 o 5 puntos.