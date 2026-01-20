Un gran número de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 2 de febrero, y, así, tendrán un fin de semana largo adicional durante la primera semana del segundo mes del año.

De esta forma, muchas personas gozarán de un asueto extra para poder disfrutar de una mini escapada en plena temporada de verano, ya que contarán con un receso adicional de 3 días que se suman con el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

Si bien esta fecha a escala nacional no será feriado, si lo será para los habitantes de dos localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de sus conmemoraciones fundacionales.

Decretan feriado el lunes 2 de febrero: ¿a quiénes beneficia?

Una de las localidades que celebra a su Santa Patrona, Nuestra Señora de la Candelaria, es Guaminí. Se trata de una ciudad ubicada en el extremo oeste de la Provincia de Buenos Aires, cabecera del partido que lleva el mismo nombre.

Guaminí cuenta con 12.005 habitantes, según el censo del 2022, y está a 420 km de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, Ayacucho también celebra a su Santa Patrona y por ese motivo el lunes 2 de febrero fue decretado feriado.

El mencionado pueblo también es la ciudad cabecera del partido homónimo y se encuentra a 297 km de la ciudad de Buenos Aires, 272 km de La Plata, 146 km de Mar del Plata y 155 km de Pinamar. Según el censo de 2022, la localidad tiene más de 22.136 habitantes.

Confirmado: el lunes 2 de febrero será feriado y habrá un fin de semana largo de 3 días.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El Gobierno ya definió el calendario oficial de feriados en 2026. A continuación, los días de descanso que habrá durante este año:

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre