El 30 de enero de 2026 llega con una buena noticia para muchos: se decretó un feriado que dará lugar al primer fin de semana largo de Argentina. Justamente, se podrá sumar este día no laboral al sábado 31 y domingo 1 de febrero.

Se trata de la conmemoración del 135.° aniversario fundacional de Florencio Varela. Si bien no es una fecha que afecte a nivel nacional, los habitantes y trabajadores de este partido bonaerense podrán aprovechar para hacer una escapada o descansar de sus obligaciones laborales.

Municipalidad de Florencio Varela

¿Por qué el 30 de enero es feriado en Florencio Varela?

El partido de Florencio Varela fue creado oficialmente el 30 de enero de 1891 mediante la Ley Provincial n.º 239. Esta fecha marca el nacimiento del distrito, que surgió a partir de antiguos territorios del Pago de la Magdalena y pedidos de pobladores desde 1871 para formar un nuevo pueblo inicialmente llamado San Juan.

Cada año, el aniversario se celebra con una amplia agenda de actividades que incluyen:

Actos oficiales

Ceremonias religiosas

Desfiles tradicionalistas (carros y carruajes)

Muestras culturales y patrimoniales

Sorteos, juegos y presentaciones artísticas.

¿A quiénes beneficia realmente este feriado del 30 de enero de 2026?

Vale destacar que no se trata de un feriado obligatorio para todo el país, sino que el beneficio de este nuevo feriado afectará residentes locales:

Empleados de la administración pública municipal y provincial en Florencio Varela: descanso obligatorio.

Trabajadores del sector privado (comercios, industrias, servicios): el feriado es optativo y depende de la decisión del empleador. Muchos comercios y empresas optan por adherir para permitir el descanso.

Vecinos y familias del partido: aprovechan el fin de semana largo para descansar, participar de los eventos o realizar escapadas cortas.

Calendario: los próximos feriados de 2026

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles)

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre