Aumentan las multas en CABA desde septiembre y conductores podrían pagar más de $4.600.000 por el error que es más fácil de cometer.

Las multas de tránsito aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre y algunas infracciones pueden representar un gasto millonario para los conductores. La actualización del valor de la Unidad Fija (UF) modificó los montos de las sanciones.

Desde el 2 de septiembre de 2026, cada UF tiene un valor de $1.173,08. Este importe se mantendrá hasta el próximo ajuste previsto para marzo de 2027, mientras que la infracción más costosa puede alcanzar los $4.692.320.

Los nuevos valores de las multas de tránsito en CABA

El monto de las infracciones porteñas se calcula a partir de las Unidades Fijas, cuyo valor está relacionado con el precio de la nafta de mayor octanaje utilizada como referencia para este cálculo.

Desde el 2 de septiembre de 2026, cada UF tiene un valor de $1.173,08.

Con la actualización de septiembre, las sanciones pueden alcanzar cifras muy diferentes según la cantidad de UF correspondiente a cada falta. Entre las principales se encuentran:

Conducir sin licencia: 50 UF, equivalentes a $58.654 .

No respetar la velocidad mínima: 70 UF, $82.115,60 .

No utilizar el cinturón de seguridad: 100 UF, $117.308 .

Usar el celular mientras se conduce: 100 UF, $117.308 .

Enviar mensajes de texto: 200 UF, $234.616 .

Facilitar el vehículo a un menor: 200 UF, $234.616 .

Violar un semáforo: entre 300 y 1500 UF, de $351.924 a $1.759.620 .

Estacionar en espacios reservados o rampas para personas con movilidad reducida: 300 UF, $351.924.

La multa que puede generar el mayor desembolso está relacionada con el exceso de velocidad. Circular a más de 140 kilómetros por hora puede derivar en una sanción de entre $469.232 y $4.692.320, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

¿Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA?

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes mediante el sistema de consultas habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda puede realizarse ingresando el DNI o el dominio del vehículo. El sistema permite conocer las infracciones registradas y, si no existen deudas vigentes, descargar el correspondiente libre deuda.

Una vez realizada la consulta, también se puede acceder al detalle de las actas que figuran pendientes y obtener el comprobante correspondiente para efectuar el pago.

La información resulta especialmente útil para quienes necesitan conocer su situación antes de realizar determinados trámites vinculados con el vehículo o la licencia de conducir.

¿Cómo reclamar una multa de tránsito en CABA?

Aumentan las multas en CABA desde septiembre y conductores podrían pagar más de $4.600.000 por el error que es más fácil de cometer. Shutterstock

Si el conductor considera que una infracción debe ser revisada, puede solicitar una instancia con un controlador de faltas para presentar su descargo.

La Ciudad también cuenta con un sistema de audiencias por videollamada, que permite resolver infracciones sin necesidad de acudir personalmente a una oficina. Para acceder, se debe gestionar previamente un turno a través de los canales habilitados.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial. En ambos casos, es importante tener en cuenta que al optar por resolver la infracción con un controlador se pierde el beneficio correspondiente al pago voluntario.

¿Cómo pagar las multas de tránsito en CABA?

Las infracciones que admiten pago voluntario pueden abonarse con un 50% de descuento, siempre que se encuentren dentro del período establecido para acceder al beneficio. La Ciudad mantiene esta modalidad para determinadas multas.

El pago voluntario puede realizarse en efectivo a través de Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad y Banco Provincia. También existen alternativas electrónicas como Mercado Pago, Pago mis Cuentas, la página web, Bapro Pagos y Provincia Net.

Quienes prefieran resolver la infracción mediante un controlador cuentan además con opciones de pago en efectivo, con tarjeta de crédito, desde la página web o a través de Mercado Pago, según las modalidades habilitadas por el Gobierno porteño.

Con los nuevos valores, una infracción por superar los 140 km/h puede llegar a costar $4.692.320, por lo que revisar periódicamente las multas y conocer las opciones disponibles para resolverlas puede evitar que una sanción quede pendiente.