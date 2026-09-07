Cada vez que el 26 de septiembre cae en fin de semana, se repite el mismo ritual: la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS ) negocia con las cámaras patronales trasladar el descanso a un día hábil . En 2026 volvió a pasar. Como la fecha coincide con un sábado, el Colegio Directivo del Sindicato de Comercio definió el traslado del feriado al lunes 28 de septiembre, con el objetivo de sostener el consumo durante el fin de semana.

La definición llegó tras varias semanas de incertidumbre. A fines de agosto todavía no había un acuerdo oficial y se especulaba con distintas alternativas para destrabar la fecha.

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Finalmente, la decisión se encaminó hacia el mismo esquema que el sindicato viene aplicando en los últimos años: correr el descanso al lunes inmediato posterior cuando la fecha original cae en sábado o domingo, de manera de generar un fin de semana largo sin resignar la jornada de descanso para el sector.

El corrimiento no es automático ni está escrito en la ley. Por el contrario, depende de un acuerdo específico entre la FAECYS y las cámaras empresarias del sector, entre ellas la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Una vez cerrado el entendimiento, se formaliza mediante una comunicación conjunta que alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 .

Día del Empleado de Comercio: ¿Qué pasa con los salarios?

Más allá de en qué día se termine celebrando, la Ley 26.541 le da a la jornada el mismo tratamiento que a un feriado nacional para todo el sector mercantil: quienes trabajen ese día deben cobrar el doble de su remuneración habitual, y esa fecha no puede otorgarse como franco compensatorio del descanso semanal.

(Fuente: Archivo).

En la práctica, los grandes supermercados, shoppings y cadenas de indumentaria no abren sus puertas, mientras que los comercios de barrio pueden seguir funcionando si quedan a cargo de sus dueños o de empleados que acepten trabajar voluntariamente.