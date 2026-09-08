Se aproxima una ola de frío polar extremo el martes 8 de septiembre: ráfagas de viento con mínimas de -2° en Mendoza.

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El tiempo en Mendoza cambiará de forma abrupta durante el martes 8 de septiembre por el ingreso de fuertes ráfagas de viento y un descenso térmico por una ola de frío polar con mínimas de -2°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el área metropolitana tendrá una amplitud térmica hasta los 21°, mientras que en las localidades cordilleranas como Punta de Vacas y Uspallata la temperatura perforará los -10°. En estas zonas la nieve será protagonista durante la tarde.
Pronóstico del tiempo para Mendoza: dónde nevará
La localidad de Punta de Vacas transitará una jornada con mínimas de -8° durante el martes. Con el paso de las horas llegarán leves lluvias que darán paso a una intensa nevada por la tarde y noche.
Dónde lloverá en Mendoza
El pronóstico anticipa un martes de lluvias en Uspallata. Las precipitaciones llegarán durante la noche y se prolongarán a lo largo de varios días. La temperatura oscilará entre los 15° y 0° para estas jornadas.
Cómo estará el tiempo en la ciudad de Mendoza
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza anticipa un martes soleado con máximas de 20° y mínimas de 7°.
Para el miércoles podría haber algunas lluvias aisladas por la mañana con vientos de hasta 50 kilómetros por hora que darán paso a una noche de 15° y cielo nublado.
El jueves mantendrá mínimas de 8° y máximas de 17°. El viernes y sábado habrá un cambio en las condiciones por la llegada de fuertes tormentas con granizo.