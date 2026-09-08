Se aproxima una ola de frío polar extremo el martes 8 de septiembre: ráfagas de viento con mínimas de -2° en Mendoza.

El tiempo en Mendoza cambiará de forma abrupta durante el martes 8 de septiembre por el ingreso de fuertes ráfagas de viento y un descenso térmico por una ola de frío polar con mínimas de -2°.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el área metropolitana tendrá una amplitud térmica hasta los 21°, mientras que en las localidades cordilleranas como Punta de Vacas y Uspallata la temperatura perforará los -10°. En estas zonas la nieve será protagonista durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para Mendoza: dónde nevará

La localidad de Punta de Vacas transitará una jornada con mínimas de -8° durante el martes. Con el paso de las horas llegarán leves lluvias que darán paso a una intensa nevada por la tarde y noche.

Se aproxima una ola de frío polar extremo el martes 8 de septiembre: ráfagas de viento con mínimas de -2° en Mendoza. ChatGPT | Audiencias

Dónde lloverá en Mendoza

El pronóstico anticipa un martes de lluvias en Uspallata. Las precipitaciones llegarán durante la noche y se prolongarán a lo largo de varios días. La temperatura oscilará entre los 15° y 0° para estas jornadas.

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Mendoza

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza anticipa un martes soleado con máximas de 20° y mínimas de 7°.

Para el miércoles podría haber algunas lluvias aisladas por la mañana con vientos de hasta 50 kilómetros por hora que darán paso a una noche de 15° y cielo nublado.