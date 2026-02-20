El Gobierno español confirmó que el próximo lunes 2 de marzo de 2026 será feriado debido al Día de las Islas Baleares, que este año cae el domingo 1. De esta manera, la rutina en esta comunidad autónoma cambiará por una jornada completa. La noticia permitirá que los baleares disfruten un pequeño puente de tres días de descanso para comenzar el tercer mes del año. De esta manera, muchas actividades y servicios diarios se suspenderán, tal como oficinas públicas, colegios, bancos, comercios y numerosas empresas permanecerán cerrados. El Día de las Islas Baleares se celebra cada 1 de marzo, aunque este año se pasa para el lunes 2. De esta forma, se recuerda la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 1983, un momento clave que marcó el inicio del autogobierno de la comunidad autónoma. Esta fecha une a las principales islas, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y varios islotes menores, en torno a su identidad compartida, resaltando tanto su autonomía dentro de España como la riqueza de su patrimonio cultural. La festividad es una gran ocasión para valorar la herencia balear, promover la lengua catalana y revivir las tradiciones propias del archipiélago. A lo largo del día, se organizan actividades muy variadas: conciertos, exposiciones artísticas, ferias gastronómicas, muestras de artesanía, bailes tradicionales y actos institucionales. Estos eventos permiten tanto a residentes como a visitantes disfrutar de la diversidad cultural y, en muchos casos, reconocer el trabajo de personas y entidades que han contribuido al progreso de las islas. La celebración del Día de las Islas Baleares se extenderá desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo, bajo el lema “Una manera de ser”. Justamente, esta frase estuvo en el vídeo institucional esta ocasión. Por su parte, Xesca Ramis, directora general de Relaciones Institucionales, se encargó de informar cuáles serán las actividades para estos cinco días de festejo. Entre las 301 propuestas, 258 se realizarán en Mallorca, de las cuales 219 se harán en Palma y las 39 restantes en otros municipios de la isla. En el caso de Menorca, albergará 16 iniciativas, Ibiza tendrá 22 y Formentera completará las otras 5.