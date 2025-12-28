Confirmado | Decretan un nuevo feriado para la primera semana de 2026: será antes de lo esperado.

El Gobierno de Colombia ratificó que el Día de los Reyes Magos formará parte del calendario oficial de feriados nacionales de 2026, una fecha que marcará un nuevo día de descanso en los primeros días de enero. La jornada, de tradición religiosa y cultural, está contemplada dentro de la legislación vigente que regula los días festivos en el país.

A diferencia de otros países donde esta celebración no implica un día no laborable, en Colombia el feriado se mantiene por ley y se traslada para favorecer los fines de semana largos, lo que adelanta el primer descanso oficial del año.

Con el inicio del nuevo año, muchos trabajadores y estudiantes comienzan a organizar su agenda y a consultar qué fechas serán no laborables durante enero, en especial aquellas que permiten planificar viajes cortos o extender el descanso tras las celebraciones de fin de año.

Colombia comenzará a transitar los primeros feriados de 2026. (Fuente: archivo)

Atención: cuándo será el feriado por el Día de los Reyes Magos en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial y la aplicación de la Ley Emiliani, el feriado por el Día de los Reyes Magos, que se conmemora tradicionalmente el 6 de enero, se trasladará al lunes 12 de enero de 2026. De este modo, la fecha dará lugar a un fin de semana largo en los primeros días del año.

Esta normativa establece que varios festivos religiosos se muevan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día, con el objetivo de fomentar el turismo interno y la actividad económica.

Por qué este feriado llega antes de lo esperado

El descanso por el Día de los Reyes Magos suele generar sorpresa, ya que en numerosos países la fecha no es considerada feriado oficial. En Colombia, en cambio, su inclusión en el calendario nacional permite que el primer día festivo de 2026 llegue apenas iniciado el año, antes de otros feriados que suelen aparecer recién en los meses siguientes.

Durante esta jornada, entidades públicas, instituciones educativas y gran parte del sector privado no prestarán servicios habituales, mientras que algunas actividades esenciales continuarán operando con normalidad.