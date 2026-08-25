El martes 25 de agosto habrá una jornada atípica en la provincia de Buenos Aires, con una pausa en distintas actividades habituales y celebraciones que modificarán el ritmo de algunas comunidades. La fecha será especial para determinados trabajadores y vecinos.

Mientras en gran parte del territorio bonaerense la actividad continuará con normalidad, algunas localidades tendrán un día no laborable debido a conmemoraciones particulares que forman parte de su calendario local.

¿En qué localidades será feriado el martes 25 de agosto?

Una de las localidades alcanzadas será Beruti, en el partido de Trenque Lauquen, donde se celebrará el 136° aniversario fundacional. La fecha recuerda la apertura de la estación de trenes en 1890, un acontecimiento fundamental para la historia de la localidad.

También será una jornada especial en Villa Sauze, perteneciente al partido de General Villegas. Allí, cada 25 de agosto se celebra la fiesta patronal en honor a San Luis Rey de Francia.

¿En qué localidades será feriado el martes 25 de agosto?

¿Por qué es feriado el 25 de agosto en Beruti?

En Beruti, el día no laborable está relacionado con la conmemoración de su 136° aniversario fundacional. La fecha elegida recuerda la apertura de la estación ferroviaria en 1890, un hecho que tuvo un papel central en el crecimiento y desarrollo de la localidad.

¿Por qué es feriado el 25 de agosto en Villa Sauze?

En Villa Sauze, la fecha tiene un origen religioso y coincide con la celebración de la fiesta patronal en honor a San Luis Rey de Francia.

La tradición está vinculada con la historia de la capilla local. Luisa Ramos Mejía, esposa del fundador Manuel Sauze, tuvo un papel importante en la creación del primer templo, que posteriormente quedó relacionado con la figura del santo.

Al tratarse de una fecha de alcance local, las actividades pueden verse modificadas en las localidades alcanzadas por el día no laborable.