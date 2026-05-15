Las hornallas son uno de los puntos más difíciles de limpiar en toda la cocina. La grasa cocinada se incrusta en el metal, los restos carbonizados se acumulan en los rincones y los productos químicos convencionales no siempre dan resultado. Sin embargo, hay una combinación que miles de personas ya usan para terminar con todo eso sin gastar de más: sal gruesa y vinagre blanco. El método no requiere productos especiales ni esfuerzo físico excesivo. Con dos ingredientes que casi siempre están en la alacena, es posible dejar el acabado metálico brillante y libre de grasa acumulada. El procedimiento es sencillo y tarda menos de veinte minutos: Los limpiadores convencionales contienen agentes químicos que pueden deteriorar las piezas metálicas con el uso frecuente. El vinagre blanco, en cambio, es ácido acético diluido, lo suficientemente fuerte para disolver la grasa pero sin dañar superficies. La sal gruesa agrega la fricción necesaria para desprender residuos carbonizados sin necesidad de esponjas abrasivas que rayen el metal. El resultado es una hornalla sin rastros de grasa, con el metal recuperado y sin residuos de productos químicos que puedan afectar los alimentos. La próxima vez que la cocina pida limpieza, la solución ya está en la alacena.