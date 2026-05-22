El organismo dejará de insistir ante la Corte Suprema en causas donde ya existe una jurisprudencia favorable para los adultos mayores. Fuente: Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomó una decisión que podría acelerar miles de juicios iniciados por jubilados contra el cobro del impuesto a las Ganancias. El organismo dejará de insistir ante la Corte Suprema en causas donde ya existe una jurisprudencia favorable para los adultos mayores.

La medida sorprendió a especialistas tributarios porque modifica una práctica histórica del fisco, que hasta ahora apelaba prácticamente todos los fallos relacionados con jubilaciones y Ganancias. El cambio quedó oficializado a través de la Instrucción General 4/2026.

Aunque la resolución no elimina automáticamente el impuesto para todos los jubilados, sí podría acortar considerablemente los tiempos judiciales para quienes ya están litigando. Además, volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de que las jubilaciones queden exentas del gravamen en el futuro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomó una decisión que podría acelerar miles de juicios iniciados por jubilados contra el cobro del impuesto a las Ganancias. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Histórico fallo para jubilados: ARCA dejará de apelar causas por Ganancias

La decisión de ARCA alcanza los juicios vinculados con el fallo “García, María Isabel”, dictado por la Corte Suprema en 2019. Ese antecedente marcó un cambio clave en la discusión sobre el impuesto a las Ganancias aplicado a jubilados.

En aquel caso, la Corte consideró que el envejecimiento y la vulnerabilidad deben ser contemplados antes de aplicar descuentos sobre los haberes previsionales. Por eso, declaró inconstitucional el cobro del impuesto en la situación particular de la demandante.

La nueva instrucción interna establece que los representantes fiscales ya no deberán:

Presentar recursos extraordinarios

Insistir ante la Corte Suprema

Continuar apelaciones rechazadas

Mantener litigios donde la jurisprudencia ya está consolidada

Especialistas remarcan que esto podría acelerar las sentencias firmes para miles de jubilados que todavía mantienen reclamos abiertos contra el Estado.

Qué jubilados podrían recuperar dinero retenido por Ganancias

La medida no implica que todos los jubilados dejarán de pagar automáticamente el impuesto a las Ganancias . Sin embargo, sí beneficia especialmente a quienes ya iniciaron demandas judiciales contra el fisco.

Hasta ahora, muchos adultos mayores debían atravesar años de litigio porque el organismo apelaba cada instancia judicial. Con este cambio, los procesos podrían resolverse mucho más rápido.

Según tributaristas, los principales beneficiados serían:

Jubilados con juicios en curso.

Pensionados alcanzados por retenciones de Ganancias.

Adultos mayores con fallos favorables pendientes .

Personas que litigaban bajo la doctrina “García”.

El contador Miguel La Vista explicó que, mientras no exista una reforma legal, las jubilaciones continúan técnicamente alcanzadas por el impuesto.

Pero aclaró que la Justicia ya viene limitando su aplicación en múltiples casos.

Por su parte, Diego Fraga sostuvo que el Estado decidió dejar de sostener disputas judiciales donde las posibilidades de éxito eran mínimas.

Además, consideró que el cambio reducirá costos y tiempos procesales.