La Embajada de México en Argentina actualizó los requisitos para quienes quieran ingresar en el país como turistas por estadías de hasta 180 días.

El organismo precisó qué documento de viaje es válido, qué pasa con la vigencia del pasaporte y cómo funciona ahora el trámite migratorio digital que reemplazó el formulario en papel.

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La normativa pide un pasaporte válido y vigente, sin fijar una cantidad mínima de meses de vigencia.

No hace falta que el documento tenga, por ejemplo, seis meses de validez remanente para que la ley de México lo acepte: alcanza con que esté en vigor durante toda la estadía autorizada.

Sin embargo, la embajada advirtió que varias aerolíneas sí exigen esos seis meses de vigencia como política propia, independientemente de lo que pida el país. Por eso recomienda chequear ese punto con la compañía aérea elegida antes de viajar, para evitar inconvenientes.

Un dato clave para los argentinos: el DNI no sirve como documento de viaje a México. El pasaporte es el único documento válido para el ingreso, sin excepción.

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Cómo funciona la nueva Forma Migratoria Múltiple

Quienes ingresan por vía aérea ya no completan la FMM en papel ni la versión electrónica anterior (FMMe).

El trámite se simplificó con la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd), que reemplaza a ambas modalidades y acredita la situación migratoria regular del viajero en calidad de turista, negocios u otros motivos.

El procedimiento en el filtro migratorio funciona así: los agentes federales revisan y sellan el pasaporte, y colocan la fecha estimada de salida del país según la cantidad de días de estadía otorgada .

A partir de ahí, el viajero puede descargar su FMMd, pero solo una vez y dentro del período autorizado.

Para descargarla hay dos vías: escanear el código QR disponible en los propios filtros de revisión migratoria del aeropuerto, o ingresar directamente al Portal de Servicios del INM desde un navegador, en la dirección www.inm.gob.mx/spublic/portal/inmex.html.

Qué papeles puede pedir la autoridad migratoria

Más allá del pasaporte, migración está facultada para pedir pruebas adicionales que justifiquen el motivo del viaje, sobre todo si el agente lo considera necesario en el filtro de revisión. Entre los documentos que puede solicitar figuran: