En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclara que existe un grupo de personas que, debido a su año de nacimiento, estará exento de cumplir con esta normativa.

Quienes planeen viajar dentro de Estados Unidos, requieren de la presentación de una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID para que pueda habilitarse su acceso a la aeronave, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

Quiénes pueden volar dentro de Estados Unidos sin pasaporte ni documentación

Por consiguiente, aquellos individuos que nacieron en los años que se detallan a continuación no tienen la obligación de cumplir con este requisito.

2009 (17 años en 2026)

2010 (16 años)

2011 (15 años)

2012 (14 años)

2013 (13 años)

2014 (12 años)

2015 (11 años)

2016 (10 años)

2017 (9 años)

2018 (8 años)

2019 (7 años)

2020 (6 años)

2021 (5 años)

2022 (4 años)

2023 (3 años)

2024 (2 años)

2025 (1 año)

2026 (meses)

Los menores de 18 años están exentos de presentar cualquier tipo de identificación al abordar vuelos nacionales.

Circunstancias excepcionales

Las autoridades informan que los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck están obligados a presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado .

“No se requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos” según lo indicado por la TSA.

Los menores de 18 años no necesitan presentar identificación oficial para abordar vuelos nacionales.

En caso de no contar con ninguno de los documentos previamente mencionados, desde el pasado 1 de febrero se exige el pago de 45 dólares como penalización por emplear un proceso de verificación de identidad alternativo, denominado TSA ConfirmID.

De acuerdo con la lista oficial publicada, que se encuentra sujeta a modificaciones constantes , las identificaciones aceptables con un vencimiento de hasta dos años en todos los aeropuertos del país son:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)